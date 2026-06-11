Сессия начинается… в лесу
На базе спортивного клуба «Юкки» 4 июня состоялся традиционный областной фестиваль ВФСК ГТО «Туристический поход» среди студентов профессиональных образовательных организаций Ленинградской области. В числе сильнейших участников фестиваля – команда Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского.
Программа фестиваля включала три этапа. Первый – туристский поход на 5 км. Команды в полном составе прошли маршрут по карте.
Второй этап – соревнования по спортивному туризму на пешеходной дистанции. Участники преодолели короткую маркированную дистанцию (до 800 м) с естественными препятствиями и веревочными этапами. Для прохождения этапов использовалось специальное снаряжение: страховочные системы и карабины.
Заключительным этапом стала эстафета с элементами туристских навыков. Команды продемонстрировали мастерство в вязке узлов, установке палатки, переносе пострадавшего и сборке рюкзака.
Первыми на маршруте 5 км и самыми ловкими на дистанции по спортивному туризму стали ребята из команды Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского!
На церемонии награждения участников поздравил с завершением фестиваля почетный гость соревнований – главный специалист отдела по физической культуре и спорту комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Сергей Валериевич Безруков.
- Пообщавшись с участниками фестиваля, я пришел к выводу, что дисциплина «Туристический поход» в комплексе ГТО является наиболее востребованной, интересной и захватывающей, – отметил Сергей Валериевич.
Фото организаторов