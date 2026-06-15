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Кто останется без света 16 июня в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 16 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

16.06.2026 с 10:00 до 22:00

Таицкое ТУ:

д. Большая Ивановка,

м-в «Западный»,

д. Старицы (часть),

КП «Поместье Бауэр»,

п. Тайцы.

 

16.06.2026 с 08:00 до 00:00 2 раза на 30 минут

Таицкое ТУ:

д. Старицы (часть)

 

16.06.2026 с 10:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой.

 

16.06.2026 с 10:00 до 18:00

Новосветское ТУ:

п. Новый Свет (промзона).

 

16.06.2026 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

д. Котельниково,

д. Педлино,

п. Пудость.