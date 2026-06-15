Кто останется без света 16 июня в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 16 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
16.06.2026 с 10:00 до 22:00
Таицкое ТУ:
д. Большая Ивановка,
м-в «Западный»,
д. Старицы (часть),
КП «Поместье Бауэр»,
п. Тайцы.
16.06.2026 с 08:00 до 00:00 2 раза на 30 минут
Таицкое ТУ:
д. Старицы (часть)
16.06.2026 с 10:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой.
16.06.2026 с 10:00 до 18:00
Новосветское ТУ:
п. Новый Свет (промзона).
16.06.2026 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Котельниково,
д. Педлино,
п. Пудость.
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