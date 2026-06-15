Кто останется без света 16 июня в Гатчинском округе

Народная социальная сеть Одноклассники и Банк России запускают проект «Душевный разговор» – двухнедельный марафон о том, как работают психологические приемы мошенников. Проект представлен в формате доверительных бесед: без лекций и назиданий, а с живыми историями, песнями под гитару и разбором ситуаций, в которые может попасть любой человек.