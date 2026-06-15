В Ленобласти дан старт кормозаготовительной кампании

«Мы — зона рискованного земледелия. Поэтому основа нашей агроэкономики — животноводство. Мы первые по яйцу, по молочной продуктивности, в лидерах по мясу птицы и молоку. И один из секретов успеха — корма. 90% наших полей заняты кормовыми культурами: травы, кукуруза, рапс, пшеница. У нас говорят: «Что у коровы на языке, то и в молоке». Внимательное отношение к кормам и даёт высокие результаты.

Заготовку в этом году начали раньше обычного. Уже скосили 15 тысяч гектаров — в 1,5 раза больше прошлогоднего. Урожайность тоже выше — 110 центнеров с гектара. Старт хороший. Финансирование АПК на этот год — 7,1 миллиарда рублей, 90% — из областного бюджета. Деньги до аграриев доведены, 4,1 миллиарда уже в работе. Техника есть, запчасти есть, горючее есть. Главное, чтобы погода не подвела, а аграрии обеспечат надёжную продовольственную безопасность. Работаем», — рассказал глава региона.

В ходе Дня поля руководители сельхозпредприятий и специалисты агрономических служб обсудили новые технологии, посмотрели технику на выставке и за работой в поле, чествовали лучших работников села. Основные задачи поставил вице-губернатор Ленинградской области по АПК Олег Малащенко. Среди главных — бороться за качество кормов, максимально использовать благоприятные погодные условия и современные цифровые технологии для повышения рентабельности производства.

На выставке было представлено порядка 200 единиц техники, в мероприятии участвовали около тысячи человек. В рамках Дня поля прошли XXII сельские спортивные игры. Победила команда Сланцевского района. Организаторы Дня поля — комитет по АПК Ленинградской области и племхоз имени Тельмана из Тосненского района.