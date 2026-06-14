День России в столице Ленинградской области

Праздничную программу открыло яркое танцевальное попурри – артисты хореографического ансамбля исполнили национальные танцы разных народов, населяющих нашу страну. В честь Года единства состоялся парад дружбы народов: в национальных костюмах на сцену торжественно прошествовали представители различных этносов, проживающих в Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к собравшимся с приветственной речью, отметив особенное значение праздника в современных реалиях:

«В непростых условиях праздник обретает особый смысл. Сегодня мы решаем судьбоносные задачи, мы отстаиваем наш государственный суверенитет, наш уникальный культурный код, нашу историческую правду и веру в то, что многонациональный народ России единым будет всегда. 12 июня – это символ гордости за нашу многовековую историю, но это и ответственность за наше настоящее и будущее. Ленинградская область всегда была, есть и будет надежным оплотом страны, в том числе экономическим. У нас нет нефти, алмазов и газа, но у нас есть самое главное – люди, которые своим трудом создают сегодня и делают задел на завтра. У нас самая протяженная граница со странами НАТО. Нас испытывают по ночам на бдительность и прочность, засылая десятки беспилотных летательных аппаратов. Но мы точно знаем: мы выдержим и победим. Мы учимся работать в сложных условиях. Мы учимся защищать наше небо. Только за первую половину года 650 вражеских беспилотников было сбито в небе над Ленинградской областью. Наши ребята с честью исполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции, а те, кто вернулись, сегодня вступают в мобильные огневые группы, участвуют в защите особо опасных объектов Ленинградской области. Но мы не только работаем здесь, у себя дома, – мы шефствуем над городом Енакиево, восстанавливаем квартал в Мариуполе, который уже назвали Ленинградским. Мы поставляем и технику, и оборудование, и строительные материалы, и я точно знаю, что там это ценят и понимают, что Ленинградская область всегда будет рядом. Я хочу поблагодарить всех ленинградцев – тех, кто защищает интересы страны в рядах Вооруженных сил и в зоне специальной военной операции, и в 6-й гвардейской армии ВВС ПВО, кто трудится на предприятиях и в сельском хозяйстве, кто занимается общественной добровольческой деятельностью, кто работает в социальной сфере – вы своими делами, заботой, трудом преображаете нашу Ленинградскую область, а значит, вкладываете частичку своего труда в преображение и нашей великой России».

По традиции, в День России губернатор торжественно вручил паспорта граждан Российской Федерации юным гатчинцам. Обращаясь к ребятам, он подчеркнул, что слово «гражданин» – это не только многочисленные конституционные права, но и обязанности, это шаг во взрослую жизнь:

- С этого момента у вас открываются и новые возможности, но в то же время вы должны понимать, что статус гражданина Российской Федерации налагает на вас ответственность не только внутри страны – по вам, по гражданам будут оценивать и нашу великую Россию. Уверен, вы будете достойно представлять ленинградцев, а самое главное, помните, что будущее именно в ваших руках.

Свой главный документ в этот день получили жители Гатчинского округа Дарья Воробьева, Диана Иванова, Анна Легостаева, Ярослав Мелешко, Иван Назаров и Антон Чернов.

Также глава региона вручил благодарственные письма президента Российской Федерации за активное участие в восстановлении и социально-экономическом развитии воссоединенных субъектов Российской Федерации. Награду получили: директора детских оздоровительно-образовательных центров «Россонь» (Кингисеппский район) и «Маяк» (Вырица) – Владимир Викторов и Игорь Гуляев, главный инженер отдела строительного контроля управления строительства Ленинградской области Никита Дроздов, руководитель аварийной бригады «Леноблводоканала» Алексей Уваров, врач-кардиолог Токсовской клинической межрайонной больницы Азамат Фозилов.

Глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим поздравила всех с Днем России и вручила благодарственные письма участникам специальной военной операции: Михаилу Геращенко, Вячеславу Гумерову, Игорю Жемеркину, Дмитрию Колесникову и Анатолию Хилько.

- Россия начинается с каждого из нас, и сегодня у каждого – своя линия фронта и впереди – свой рубеж, который мы точно возьмем, – сказала Людмила Николаевна. – Я искренне желаю всем крепко верить в себя, в свою семью и в нашу великую Россию. И сделать все возможное, чтобы победа, которую куют наши ребята на передовой, свершилась как можно быстрее. С Днем великой России!

Гатчинцев и гостей города поздравили депутаты Законодательного собрания Ленинградской области – Татьяна Бездетко, Олег Белов, Сергей Коняев, Александр Русских иЛюдмила Тептина. От имени председателя областного парламента Сергея Бебенина и от себя лично законотворцы пожелали всем мирного неба над головой и всего самого наилучшего: «Этот год объявлен президентом Российской Федерации Годом единства народов России. И сегодня, наверное, как никогда для всех нас ясно, что наша сила – в единстве, в уважении к нашей истории, к нашим традициям и культуре всех народов нашей огромной страны. В России живут самые разные, но близкие по духу люди, которые по-настоящему любят свою страну – за то, что это наша земля, это наша вера, это наша история. С праздником!».

В этот день центр Гатчины наполнился особой торжественной атмосферой. На сцене выступали лучшие творческие коллективы региона. Публику радовали хореографический ансамбль «Ритмы века», коллектив «Казаки делают хиты» и другие.

На Соборной работала выставка-ярмарка, где все желающие могли принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству и кулинарии. Оживление царило на стенде с аквагримом от партии «Единая Россия».

День России в Гатчине прошел под знаком единства, гордости за свою страну и уважения к ее богатой истории и культуре. Семья ленинградская вновь продемонстрировала сплоченность и приверженность к традициям: 47 регион, как и вся страна, объединяет множество народностей, и в этом многообразии – наша сила и уникальность.

Екатерина Дзюба