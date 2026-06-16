Абитуриенты Ленинградской области могут направить документы для поступления в вузы по почте

Отправить документы для поступления можно из любого почтового отделения региона заказным письмом или бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Важно правильно заполнить адресные строки, в том числе — корректный индекс места назначения. Также необходимо сохранить квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. В ней указан трек-номер, который понадобится для отслеживания письма на сайте или в мобильном приложении. Сотрудники почты помогут правильно оформить отправку, если это будет нужно.

Для максимально быстрой отправки документов в учебные заведения абитуриенты могут воспользоваться экспресс-отправлением (EMS). Курьер заберёт его в удобном месте, примет оплату. Упаковку для таких писем Почта предоставляет бесплатно.