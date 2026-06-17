В Ленинградской области проходит окружное совещание Минпросвещения

16 июня на пленарном заседании с докладом о развитии региональной системы образования и реализуемых проектах выступил вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин.

Заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова обсудила с участниками обновление содержания школьного образования, развитие кадрового потенциала, профориентацию, воспитательную работу, а также повышение качества математического и естественно-научного образования.

В продолжение заданного вектора выступили руководитель ИСМО В.С. Леднева Максим Костенко и другие спикеры.

На заседании состоялась торжественная церемония награждения работников образования.

Ведомственных наград Министерства просвещения удостоены заведующие детскими садами, воспитатели, учителя, преподаватели и представители региональных органов управления образованием.

За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования Почетной грамотой Министерства просвещения Российской Федерации была награждена воспитатель детского сада №11 города Гатчины Наталья Анатольевна Вилкова.

«В Год команды созидания мы последовательно формируем прочный каркас карьеры для каждого жителя региона. Наша образовательная магистраль сцеплена с реальной экономикой: «Школа – СПО – ВУЗ – предприятие». Фундаментом этой цепочки является дошкольное образование — даже при ежегодном росте числа воспитанников нам удаётся сохранять 100-процентную доступность детских садов. В реализации задач нацпроекта «Молодежь и дети» Ленобласть особо поддерживает тех, кто выбирает путь учителя, создает условия для профессионального развития педагогов», — отметил Александр Кялин.

К 2027 году в регионе планируется открыть 400 профильных предпрофессиональных классов, причем более 30% из них будут иметь инженерную направленность.

Ежегодно только за счет областного бюджета первую профессию в учреждениях СПО получают не менее 1300 обучающихся.

В 2025 году в школы региона после окончания вузов и колледжей пришли 455 молодых специалистов.

17 июня гостей ждет проектная сессия. Участники обсудят широкий круг тем — от использования искусственного интеллекта в обучении до оценки качества образования.