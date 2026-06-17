Высокоключевая школа: историю свою не забывай!

История учебного заведения ведет свой отсчет с первых лет советской власти, когда в поселке была открыта небольшая начальная школа. До этого времени местные школьники проходили обучение в начальной школе, расположенной в соседнем селе Воскресенское, а в дальнейшем – в учебных заведениях города Гатчины.

Как всё начиналось

Быстро развивающийся поселок Высоко-Ключевой (так официально назывался поселок до 1991 года), основанный как дачная местность по Варшавской железной дороге в девяти верстах южнее Гатчины, входил в состав прихода Суйдинской церкви Воскресения Христова.

Рядом с храмом в селе Воскресенском еще в 1869 году была организована первая одноклассная земская школа, позднее ставшая двухклассной. Накануне Октябрьской революции 1917 года, когда постоянное население дачного поселка и трех окрестных деревень составляло более тысячи жителей, в Царскосельское уездное земство поступило прошение от местных жителей с просьбой открыть в поселке начальную школу. В то время Воскресенская школа была переполнена учениками, и многим поселковым детям приходилось поездом добираться в Гатчину, где существовало несколько учебных заведений. Всё это побудило земское начальство приступить к поиску необходимых средств и места для строительства школы: шел 1915 год. Первая мировая война и начавшаяся вскоре революция отодвинули эти планы.

Занимаясь историей своего родного поселка и общаясь со старожилами, удалось узнать, что первая начальная школа здесь была открыта в 1919 году: она находилась в бывшем Даниловском доме на Лесном проспекте.

Уроженка поселка Высоко-Ключевой Надежда Осиповна Мидина, в замужестве Крылова (1912–1991 гг.), вспоминала: «Наша школа-четырехлетка занимала дачу господ Даниловых, у которых ее отобрал сельсовет. Помню директора – Зонберга – и свою учительницу Ираиду Сергеевну. В школе я дружила с Катей Георгиевой, Фелией Рудзь и Костей Мочан. Училась я в 1920–1924 годах, а потом продолжала учебу в Гатчине…» Каких-либо документальных сведений об этом учебном заведении найти не удалось.

Как долго существовала эта школа и по каким причинам она прекратила существование, неизвестно, но в Ленинградском областном государственном архиве в городе Выборге мне удалось найти запись об открытии в 1934 году Высоко-Ключевой начальной школы. На этот раз она разместилась в большой двухэтажной даче на Лесном проспекте, принадлежавшей до революции петербургскому архитектору, гражданскому инженеру Сергею Платоновичу Гусеву. Это была настоящая барская усадьба с хозяйственными постройками, садом с беседкой и цветниками. Освободив дачу, владелец вместе с женой Терезой Карловной перебрались в расположенный по соседству служебный флигель, где раньше жила прислуга.

Известно, что в 1937 году школа стала семилетней. Ее директором в предвоенный период был Леонтий Дорофеевич Разумов. Вместе с ним здесь работали его жена Ольга Васильевна Разумова (русский и литература), Айна Петровна Куттонен (завуч, немецкий язык), Тамара Григорьевна Сидорова (математика), Алиса Викентьевна Георгиева (природоведение и биология), Екатерина Ивановна Букшина (начальные классы) и другие – всего 12 педагогов. Большинство учителей были выпускниками женских гимназий царской России и имели дворянское происхождение. Например, Т.Г. Сидорова окончила Смольный институт благородных девиц. Понятно, какой высокий уровень образования давали довоенные педагоги сельским детям! В 1940 году Высоко-Ключевая неполная средняя школа была лидером по оценочной успеваемости среди других учебных заведений Красногвардейского района.

В мае того же года «Красногвардейская правда» сообщила новость о начале строительства нового школьного здания в районе Безымянного и Соколовского переулков (Соколовский переулок – ныне улица Школьная): «В ближайшие дни приступают к строительству неполной средней школы в Суйде… На строительство школы в Суйде отпущено 315 тысяч рублей. Она рассчитана на 280 учащихся. Школа будет двухэтажной. 24 тысячи рублей пойдет на оборудование учебных классов».

Достроить ее не успели в связи с начавшейся войной.

Как школьники приближали Победу

С началом вражеской оккупации Суйдинской земли захватчики устроили в школьном здании место регистрации и временного сбора на ночлег мужского населения части поселка.

Примерно с декабря 1941 года на первом этаже была устроена конюшня, на втором расквартировались солдаты из роты охраны местного управления. Школа некоторое время работала в здании напротив (бывшая дача Гутмана).

Об этом вспоминала Тамара Ивановна Бодрова, в девичестве Кузьмина, 1931 года рождения: «В школе было 2-й и 3-й классы, учила нас Алиса Викентьевна Георгиева. Детей из поселка училось уже мало, в основном из деревень Ново-Кузнецово и Погост. В школе было всего два предмета: «Закон Божий» и немецкий язык. В классе висел портрет Гитлера, а под ним подпись: «Адольф Гитлер – освободитель». Кто-то из ребят подписал «от хлеба». Получилось «Адольф Гитлер – освободитель от хлеба». Я решила сорвать портрет с надписью, взяла кочергу, но оборвала только до середины. Учительница припугнула меня, что скажет немцам, если те будут спрашивать, кто сорвал портрет. Учительница, конечно, никому ничего не сказала, но я испугалась и в школу ходить больше не стала. Школа работала где-то до Рождества 1942 года».

Немецкое командование приказало разобрать недостроенное здание школы для нужд армии, говорили, что на дрова.

В захваченном гитлеровцами поселке действовала группа сопротивления вражескому режиму, которую возглавляла врач-стоматолог Гатчинской городской больницы Марианна Васильевна Олейникова, довоенная жительница поселка Высоко-Ключевой. Много удалось узнать о деятельности этой героической женщины, активно державшей связь с членами Гатчинской подпольной организации. Главными помощниками М.В. Олейниковой были довоенные ученики Высоко-Ключевой школы: Валентина Макина, братья Сергей и Владимир Тихоновы, которым поручались важные и рискованные задания. «Штабом» действия суйдинских патриотов был дом Олейниковой, расположенный на краю поселка на Вокзальной улице, здесь же находили укрытие многие бежавшие из фашистской неволи советские люди. Выданная предателем осенью 1943 года, после зверских пыток в гестапо М.В. Олейникова была расстреляна.

Ее юные помощники дожили до наших дней, и впоследствии мне удалось записать их воспоминания о военном прошлом.

Образы Олейниковой и ее помощницы Валентины Макиной (в 1941 году она окончила 6 класс Высоко-Ключевой школы) запечатлены среди фигур-барельефов на мемориальном комплексе «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны», открытым в 2024 году деревне Зайцево. Именно они стали главными символами жертв нацистского режима на территории Ленинградской области. Родные и близкие В.А. Макиной до сих пор проживают в поселке.

В 1942 году немецко-фашистскими захватчиками были казнены предвоенные выпускники школы, жители поселка Высоко-Ключевой Сергей Мидин и Антон Рыбинский. В поселке Сиверский (микрорайон Строганов Мост) в 1943 году после пыток в гестапо был расстрелян находившийся в Гатчинском концлагере 19-летний житель села Воскресенское Павел Горенков.

Многие выпускники сражались на фронте. Среди них был семиклассник, комсомолец Григорий Рогаза, 1926 года рождения, живший с родителями на Лесном проспекте. Здесь его застала

война и вражеская оккупация. Осенью 1942 года, захватив у одного из заснувших охранников в бывшей школе автомат, он бежал к партизанам, перед этим установив с ними связь. С февраля 1944 года юноша находился уже в действующей армии. Пулеметчик, младший сержант Рогоза был награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Другой житель поселка, выпускник школы 1940 года Иван Шамарин (тоже находившийся оккупации), в феврале 1944 года был призван в Красную армию, прошел дорогами войны Белоруссию, Украину, Чехословакию, Победу встретил в Берлине. Гвардии рядовой Шамарин был награжден медалью «За отвагу». После войны работал на предприятиях в Гатчине, был ударником коммунистического труда, избирался местным депутатом.

Героем войны стал выпускник Высоко-Ключевой школы Владимир Дмитриев, 1924 года рождения, житель деревни Погост. Участник сопротивления в период вражеской оккупации, после освобождения родных мест его сразу же призвали в Красную армию. Будучи сапером 135-й стрелковой дивизии, храбрый и отважный воин был удостоен медали «За боевые заслуги» и ордена «Красной Звезды». Старший сержант Дмитриев погиб, выполняя боевое задание, 25 апреля 1945 года при штурме немецкого города Бреслау. Посмертно награжден орденом Отечественной

войны 1-й степени.

Послевоенные годы в жизни школы

Сразу же после освобождения Гатчинского района от фашистских захватчиков, в январе 1944 года, встал вопрос о восстановление школы и организации учебного процесса.

В приспособленном помещении, в одном из уцелевших домов, уже в марте начались занятия в начальной школе. Их вела Ольга Михайловна Митрофанова, довоенный учитель Воскресенской школы. Сначала детей было мало, летом началось возвращение родителей с детьми, угнанных немцами в рабство в Прибалтику.

Директором школы была назначена Нина Паисиевна Якубова (1896–1981 гг.) – педагог с большим довоенным стажем, заведующая одной из школ Красносельского района довоенного Ленинграда, находившаяся в эвакуации. Только в конце своей жизни она призналась, что оказывается была дочерью священника.

Совсем нелегко было начинать работу в условиях отсутствия строительных материалов, школьной мебели, учебных пособий. Постепенно складывался коллектив. Из Литвы вернулась угнанная захватчиками осенью 1943 года на сельскохозяйственные работы Алиса Викентьевна Георгиева с двумя детьми. Вернулась в школу находившаяся в оккупации довоенная учительница Тамара Григорьевна Сидорова.

Вспоминает учитель истории Нина Васильевна Малаховская, в замужестве Соловьева: «Весной 1944 года я получила вызов из Министерства народного просвещения РСФСР о назначении в одну из школ Ленинградской области. Мне был предложен выбор Таицкая или Высоко-Ключевая школа. Я выбрала последнюю… В начале августа 1944 года, когда я приехала в Суйду, школа стояла без окон и дверей. Немцы в ней устроили конюшню.

К 1 сентября школа была укомплектована полностью, но к занятиям 5–7-е классы приступили только в октябре. До этого ребята помогали взрослым на полях колхозов. Еще шла война, в тылу работали в основном одни женщины, техники никакой, лошадей мало. Лишь для начальных классов учебный год начался вовремя…

Помню, что в нашей школе помещения были небольшие: три внизу и три на 2-м этаже, маленькая учительская, а через дорогу – второй 2-этажный домик – и еще два класса. Вопроса дисциплины не стояло. Дети были спокойные, любознательные и очень охотно учились, много было «переростков». Самым знаменательным событием этого первого моего учебного года было известие о Победе 9 мая 1945 года».

В послевоенные годы количество детей значительно увеличилось, поэтому школе передали еще один жактовский дом на Среднем проспекте и дом для проживания учителей на Торговой улице. В бывшем доме священника Новикова на Среднем проспекте разместилось начальное отделение. На пришкольной территории были построены здания мастерских, заложены сад и небольшой огород. В школе трудились замечательные педагоги: Лидия Федоровна Лихачева, Надежда Евгеньевна Серебренникова, Зоя Михайловна Цветкова, Александра Павловна Ганчикова, Галина Гавриловна Еловая, Мирошников Илья Герасимович, Нина Гавриловна Шалагина, Софья Алексеевна Волынская, Вера Михайловна Баранова (в замужестве Хайлова) и другие.

В непростых условиях приходилось учиться тогда суйдинским детям. Электричества в поселке не было, в классах стояли керосиновые лампы. В школе было печное отопление: утром дежурные по классу должны были принести дров и затопить печи. Не хватало даже школьных тетрадей, не говоря уже об учебниках. Мальчики приходили на уроки, одетые в перешитые военные гимнастерки и шинели своих отцов, с планшетами вместо ранцев. Нередко в одном помещении занимались сразу два класса. Трудно было с питанием, приносили кто что мог из дома, на большой перемене чайник кипятили на керосинке в крохотной комнатушке, превращенной в кухню. И тем не менее почти все дети хорошо учились!

Большую роль в воспитательном процессе школы играли пионерская и комсомольские организации. Первыми пионервожатыми были Клавдия Ивановна Смоланова, в 1944–1945 гг., и Зоя Михайловна Матвеева, в 1946–1948 гг. «В звеньях, отрядах, дружине учащимся представлялась возможность самим организовать свой досуг, проявить организаторские способности», – вспоминала Н.В. Малаховская (Соловьева).

В 1948 году семиклассник Анатолий Пестриков организовал в школе первичную организацию ОСОАВИАХИМа. Первыми занятиями стали стрелковые тренировки с надетым противогазом: ученики школы Анатолий Батурин выбил 43 очка из 50, Анатолий Пестриков – 36, Владимир Тиханов – 34 очка.

Школьники активно участвовали в различных мероприятиях, в том числе помогали местным колхозам.

«Большую помощь в прошлом году колхозам Воскресенского сельсовета оказали учащиеся Высоко-Ключевой семилетней школы, – сообщала в заметке газета «Гатчинская правда». – Нынче они тоже помогают колхозникам добиться высоких урожаев. Ребята уже собрали 2200 килограммов золы. Комсомолец А. Горенков один собрал 60 килограммов…»

В 1949 году было собрано 2500 кг золы, самыми активными оказались Владимир Николаев, Александр Юнолайнен, Зинаида Амелина, Нина Ковригина и Екатерина Александрова.

В феврале 1949 году за усердную и безупречную работу директор и учитель биологии школы Нина Паисиевна Якубова была награждена высшей наградой страны – орденом Ленина, а заведующая учебной частью Мария Ивановна Шабурова – медалью «За трудовое отличие».

Андрей Бурлаков, выпускник Высокоключевой средней школы 1983 года

Продолжение следует