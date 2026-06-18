Первые 100-балльники Гатчинского округа

Анастасия Кочеткова - выпускница 11-б класса Гатчинской гимназии им. К. Д. Ушинского. 100 баллов по химии! Анастасия является победителем городских и призером областных олимпиад по немецкому языку, с увлечением читает немецкую литературу. Особый интерес проявляет к точным наукам: физике, химии и математике. С любопытством изучает литературу по этим предметам. С отличием окончила музыкальную школу им. Ипполитова-Иванова.

Полина Репета, выпускница 11-1 класса Гатчинской школы № 2, получила 100 баллов по русскому языку! Добросовестная, ответственная, пользующаяся уважением среди одноклассников и учителей. Является призером регионального этапа ВсОШ по китайскому языку, призером муниципального этапа ВсОШ по экономике. Принимает активное участие в жизни класса и школы, выполняет различные поручения, имеет хорошие организаторские способности, стремится к лидерству.

Екатерина Шитикова из Сиверской школы № 3 - 100 баллов по литературе! Екатерина - яркая, творческая, невероятно ответственная и по-настоящему талантливая девушка! Она с вдохновением погружается в мир слов, идей и образов. Победительница муниципальных олимпиад и призёр региональных олимпиад по русскому языку и литературе – это лишь малая часть её ярких достижений. Катя учится только на «отлично», обладает прочными знаниями по всем предметам и особенно глубоко чувствует гуманитарные и филологические науки. У неё пытливый, живой ум, она мастерски систематизирует материал, красиво рассуждает, делает точные выводы и смело отстаивает свои мысли в дискуссиях.

Поздравляем выпускников!