Почему «распухают» руки и ноги летом: объяснение Пироговского Университета

Быстрый тест: «Почему отекают именно ваши ноги?»

Прежде чем читать теорию, проверьте себя. Ответьте на 3 вопроса.

Вопрос 1. Ваши отеки (отпечаток от носка или резинки) появляются:

А) К вечеру, к концу рабочего дня.

Б) Утром, сразу после сна.

Вопрос 2. Когда вы нажимаете пальцем на отечную голень, ямка:

А) Медленно расправляется (след держится 10-20 секунд).

Б) Исчезает сразу, но кожа бледная и холодная.

Вопрос 3. Сопровождается ли отек:

А) Ощущением распирания, тяжести, "налитости".

Б) Одышкой, синюшностью губ или тем, что вы не можете лежать без подушки.

Результат (читайте ниже в тексте):

Большинство ответов "А": Скорее всего у вас венозно-лимфатический отек (летняя физиология). Читайте раздел про насосы.

Большинство ответов "Б": Высока вероятность проблем с сердцем и/или почками. Не ждите, идите к терапевту.

Анатомия катастрофы: почему летом ломаются "трубы"

В нашем теле есть две системы, отвечающие за то, чтобы жидкость не скапливалась в пальцах: кровеносная (венозная) и лимфатическая. Лето бьет по обеим.

1. Венозный насос: “мышцы против гравитации”

Кровь от ног поднимается к сердцу по глубоким венам. Внутри этих вен есть кармашки-клапаны (выглядят как маленькие полумесяцы). Они открываются только вверх и не пускают кровь обратно вниз.

Что происходит в жару:

Жара расширяет сосуды (так организм пытается охладиться, сбросив тепло через кожу). Вены становятся шире, их стенки расслабляются. Клапаны перестают смыкаться плотно. Кровь просачивается обратно вниз.

Почему отекают ноги: Кровь застаивается, ее жидкая часть (плазма) просачивается через стенки вен в окружающие ткани. В норме лимфатическая система это выкачивает. Но в жару не справляется...

2. Лимфатический насос: «сточные канавы» в режиме ожидания

Лимфатические сосуды — это слепые трубы, которые всасывают лишнюю жидкость из тканей и возвращают ее в кровь. У них нет сердца. Лимфа движется ТОЛЬКО за счет сокращения мышц (мышечный насос).

Что происходит в жару:

В жару мы стараемся меньше двигаться (сидим в шезлонге, работаем за столом в кондиционере). Мышцы не работают → лимфа застревает. Плюс, из-за жары мы теряем жидкость с потом, кровь густеет, лимфа становится вязкой и медленной.

Результат: Вы получили двойной удар. Кровь вытекла из вен, а лимфа не выкачала её обратно. Жидкость скопилась в межклеточном пространстве — отек.

Почему отекают руки (если жарко и нет физической работы)?

С руками та же история, но есть нюанс. Лимфа оттекает от пальцев через подмышечные лимфоузлы. Если вы сидите, согнув руки в локтях (работа за ноутбуком, чтение книги), вы пережимаете лимфатические пути в локтевом сгибе и подмышкой.

Жара + согнутые локти = отекшие пальцы и кольца, которые не снимаются.

Советы анатома: как обмануть гравитацию без таблеток

Вы не можете отключить жару, но вы можете помочь своим венам и лимфе.

Совет №1. Вертикальный дренаж (Самый важный)

Когда вы лежите на диване с отеками, вы делаете только хуже.

Как работает: Лимфа течет вверх только при движении мышц.

Что делать: Лягте на спину, поднимите ноги на подушку или стену так, чтобы ступни были выше сердца (на 30-40 см). Лежите 15 минут. Жидкость легче вернется обратно в грудной лимфатический проток под силой тяжести.

Совет №2. Контрастная "прокачка" (активация клапанов)

Клапаны вен реагируют на тонус сосудов.

Что делать: В душе направьте струю прохладной воды на голени на 10 секунд, затем теплой (комнатной) на 10 секунд. Повторить 5 раз. Холод сужает вены (клапаны смыкаются), тепло расширяет (кровь прогоняется). Это гимнастика для сосудистой стенки. !!! При варикозной болезни (а именно она часто дает такие отеки) контрастный душ на ноги противопоказан. Резкое расширение ослабленных вен теплом может усугубить застой, а холод может вызвать спазм поверхностных сосудов на фоне глубоких тромбов (редко, но риск есть). Необходима консультация флеболога

Совет №3. Питьевая стратегия (Парадокс)

Если вы перестаете пить воду, боясь отеков, вы делаете лимфу густой - “как сироп”. Она еще хуже течет.

Что делать: Пейте чистую воду и калиевую минералку (без газа). Калий вытесняет натрий из тканей. Натрий задерживает воду. Калий — убирает.

Совет №4. Механическая помощь (Эластичная компрессия)

Чулок создает внешний каркас для вен, не давая им расширяться в жару.

Что делать: Если вы знаете, что будете стоять 2 часа в очереди в жару, наденьте гольфы 1 класса компрессии (до колена). Это не горячо, это механическая поддержка клапанов.

Совет №5. Запрет на "Капрон"

Синтетические носки и узкие джинсы пережимают поверхностные лимфоузлы (например паховые), что затрудняет лимфоотток.

Что делать: летом — широкий хлопковый низ (штаны, шорты) и хлопковые носки. Ваша одежда не должна оставлять красных следов.



Резюме

Большинство ответов «А» — Венозно-лимфатический отек (летняя физиология)

Это вариант нормы в жару, особенно если вы много стоите, сидите или носите тесную обувь. Ваши вены расширились, а лимфа «застоялась» из-за малой подвижности.

Что делать (из советов анатома):

Вертикальный дренаж — ноги выше сердца на 15 минут (главное!).

Контрастный душ только на голени (холод + тепло по 10 сек).

Пить воду с калием (минералка без газа, курага, бананы).

Эластичные гольфы 1 класса компрессии при длительном стоянии.

Снять узкие джинсы, капроновые носки и кольца с пальцев.

! Если отеки не проходят к утру, стали плотными или появились трофические изменения (темная кожа, язвочки) — нужен УЗИ вен (флеболог).

Большинство ответов «Б» — Возможен сердечный или почечный отек

Сердечные (одышка, синюшность, не можете лежать без подушки, отеки к вечеру, но с быстрым исчезновением ямки) — не ждите, идите к терапевту или кардиологу. Нужно ЭКГ, Эхо-КГ, возможно, мочегонные под контролем.

Почечные (отеки утром на лице и голенях, ямка держится долго, кожа бледная, холодная, отеки «рыхлые») — сдайте ОАМ, анализ крови на креатинин, УЗИ почек.

!!! Ни в коем случае не пейте мочегонные сами при подозрении на сердечную или почечную причину — это опасно! Ваше действие: запись к терапевту в ближайшие 1–3 дня. До визита — не уменьшайте питье резко, но ограничьте соль (до 3 г/сут) и больше сидите с поднятыми ногами.