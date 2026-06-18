Высокоключевая школа: историю свою не забывай! Часть 2

В 1951 году директором школы стал фронтовик, кадровый офицер Сергей Иванович Галюгин, преподававший также историю (впоследствии он занимал должность председателя районного комитета работников просвещения). Бывшие выпускники рассказывали, что в учебном процессе он взял за основу педагогическую систему Антона Макаренко.

Школа становится десятилеткой

При Сергее Ивановиче Галюгине в школьных зданиях появилось электричество. Своими силами в подсобных помещениях было оборудовано еще два класса, в здании барачного типа был устроен зал для проведения мероприятий с небольшой сценой и даже киноустановкой, во дворе организована спортивная площадка. В еще одном помещении барачного типа находились буфет с кухней.

При школе для детей младших классов из дальних деревень было организовано общежитие.

Хорошо работал родительский комитет, который возглавляла Вера Николаевна Куприянова.

Особую известность школа получила в 1953 году, когда ее возглавила Елизавета Алексеевна Мусселиус, ранее работавшая в Таицкой средней школе. С приходом на должность завуча Павла Максимовича появилась своя радиостанция, на большой перемене все с нетерпением ждали школьных новостей. Под его руководством Александр Морозов, Валерий Троицкий и Сергей Полевой радиофицировали все учебные классы в трех зданиях. Вели передачи дикторы Анатолий Осипов, Михаил Кудрявцев и Татьяна Головко. Они рассказывали не только о жизни школы, но и о событиях в районе, области и в стране.

Разнообразной была спортивная жизнь: ребята играли в футбол и волейбол, занимались гимнастикой, зимой катались на лыжах. Старшеклассник Михаил Мусселиус вел физкультурный кружок. Школьники участвовали в районных спортивных соревнованиях.

Ученик Петр Несслер выполнял роль киномеханника. Силами художественного кружка в школе выпускалась стенгазета. Под руководством учителя музыки Ольги Адамовны Марккварт с концертными программами учащиеся выезжали в другие населенные пункты. Были организованы театральный кружок и струнный оркестр.

В 1953 году учебному заведению был присвоен статус восьмилетней школы, а еще через три года выпустился первый 10-й класс – 24 ученика.

В пятидесятые годы в школу пришли новые учителя: Римма Семеновна Мингова (русский язык и литература), Екатерина Васильевна Седова (математика), Мария Сидоровна Моисеенкова (география), Ара Владимировна Ганичева (рисование и черчение), Нина Павловна Нефедова (химия, рисование, черчение), Раиса Львовна Юрьева (физика, в 1964 году перешла на работу завучем в Гатчинское педагогическое училище). С 1955 года более двадцати лет школьной библиотекой заведовала Ираида Семеновна Несслер, она же преподавала девочкам домоводство. С 1950 года несколько лет пионерской вожатой была Муза Дмитриевна Тушина.

Как юные селекционеры покоряли Москву

Большое внимание уделялось трудовому воспитанию школьников, обучению столярно-слесарному делу, электротехнике, приобретению сельскохозяйственных навыков.

С 1955 года школа поддерживала тесную связь с учеными и специалистами Ленинградской областной селекционной станции «Суйда», находившейся в бывшей усадьбе Ганнибалов. С их участием на базе школы была создана детская селекционная станция, на которой с особым усердием занимались картофелеводством и другими культурами.

«Одним из наиболее интересных опытов, проводимых у нас, является скрещивание пыльцой растений дикого картофеля с сортом «Приекульский», – рассказывала директор школы Е.А. Мусселиус в статье «Юные селекционеры», опубликованной в сентябре 1958 года в газете «Гатчинская правда». – Ребята с увлечением занимаются опытами. Первый раз путем опыления этих растений они получили гибридные семена.

На следующий, 1957 год, семена одиннадцати растений дали 67 клубней. Правда, они выросли небольшие. Но нас это не огорчило. Первый опыт уже удался тем, что мы получили от скрещивания растений пыльцой клубни. А ведь у дикого картофеля, как известно, клубней не бывает. Таким образом, юннаты школы под руководством преподавателя биологии Нины Паисиевны Якубовой и агронома опытного хозяйства «Суйда» Елизаветы Александровны Осиповой вырастили новый сорт картофеля…

Юннаты школы занимаются и сортоиспытанием. У нас испытываются пять видов картофеля: «Красносельский», «Пушкинский», «Аэроплан», «Катадин» и «Приекульский». Выводится около 20 сортов кукурузы…»

Юные селекционеры трижды были участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. В 1958 году учащиеся 10-го класса Анна Патракова и Лидия Карьялайнен «за выращивание хороших урожаев кукурузы, картофеля и овощей, выведение новых сортов сельскохозяйственных культур» были награждены медалями Главного выставочного комитета.

Среди участников поездок в Москву – старшеклассницы Клавдия Елисеева, Светлана Токарева и Зинаида Петрова. Отлично трудились на пришкольном участке Михаил Метлин, Татьяна Михайлова, Василий Колобанов, Нина Маркова и другие. Совсем неслучайно после окончания школы многие выпускники продолжали обучение в сельскохозяйственных вузах и впоследствии работали на селе. Среди них – бригадир овощеводческой бригады колхоза имени А.С. Пушкина в селе Воскресенское Вера Климашова, серебряная медалистка школы Татьяна Мясникова, трудившаяся на областной селекционной станции «Суйда». Здесь же в пятидесятые годы работала бывшая выпускница Вера Дергачёва.

С рюкзаком и палаткой

Высоко-Ключевая школа стала зачинателем туристской работы в Гатчинском районе. В 1950 году это направление деятельности возглавила молодая учительница начальных классов Вера Михайловна Баранова, в замужестве Хайлова, уроженка села Рождествено, выпускница Гатчинского педагогического училища. К ней присоединились преподавательница истории Нина Васильевна Соловьева и географ Мария Сидоровна Моисеенко. А началось всё с лыжного похода по маршруту Суйда – Рождествено – Сиверская – Суйда с ночевкой в Рождественской средней школе.

В 1953 году в районном отделе народного образования была учреждена общественная должность – организатор туристкой работы. Первым таким лидером туристского движения стала

В.М. Хайлова. Были составлены методические разработки по развитию детского туризма, организованы походы и поездки по Ленинградской области, в Пушкинские Горы, в Новгород, в Москву… Эстафету школы подхватили другие учебные заведения района. Об этом увлекательном времени вспоминала выпускница Высоко-Ключевой средней школы 1956 года Светлана Ивановна Пешкова:

«Начинали с лыжных походов вокруг Суйды, летом ходили в двухдневные походы в Сиверскую, по берегам реки Оредеж. Были и многодневные походы. Летом 1954 года отправились по Карельскому перешейку, в том же году посетили Петергоф, Ломоносов, Пушкин и Павловск. В 1955 году Вера Михайловна разработала маршрут Суйда – Старая Ладога. По Неве до Петрокрепости шли на катере. Были в Волховстрое, где побывали на алюминиевом заводе. В Старой Ладоге прикоснулись к настоящей русской старине. В этом походе мы многому научились: разжигать костры, варить походную еду, а главное – увидели, как красив и интересен родной край». В июле 1955 года в газете «Гатчинская правда» вышла отчетная заметка Светланы Пешковой о поездке в Новгород.

Основными участниками походов были старшеклассники: Александр Вараксин, Наталья Зонова, Вячеслав Бурлаков, Валентина Зарецкая, Игорь Ефимов, Фалида Михтахова, Татьяна Клеймёнова, Николай Николаев, Тамара Александрова, Раиса Глушенкова и другие. Об этих путешествиях мне рассказывал мой отец, в 1956 году окончивший восемь классов школы, выпускник Елизаветинского профессионально-технического училища механизации.

Однажды за хорошую работу в колхозе ученикам выделили грузовую машину для двухдневной поездки в Пушкинские Горы, где их принимал директор государственного заповедника А.С. Пушкина, знаменитый Семен Степанович Гейченко. Эта поездка стала особенно запоминающейся.

Туристское направление способствовало появлению в школе краеведческого кружка. У истоков его организации в 1960-е годы была Нина Васильевна Соловьёва. Вместе с М.С. Моисеенко они организовали в школе небольшой краеведческий музей, который располагался в одном из проходных помещений. Среди экспонатов здесь находились, например, предметы, найденные во время археологических раскопок в Новгороде, в которых участвовали школьники под руководством В.М. Хайловой.

Как была построена новая школа

В начале 1960-х годов школьные здания уже не соответствовали нормам и требованиям учебного процесса. Родители школьников неоднократно обращались в администрацию района с призывами обратить внимание, в каких условиях получают образование их дети.

Существует легенда, повествующая о том, что кто-то из детей написал письмо в Москву на имя тогдашнего руководителя страны Н.С. Хрущёва и рассказал, что уроки проходят в тесных и темных помещениях, в зимний период в классах замерзают чернила, туалет находится на улице… А вскоре после этого в поселок приехала специальная комиссия, после осмотра школы принявшая решение о строительстве нового здания. Так ли это было на самом, теперь уже неважно. Главное – результат!

А еще повезло с выбранным участком, расположенным на Большом проспекте – центральной магистрали поселка, который на момент принятия решения не был застроен. В то время это было колхозное поле, частные огороды и место для игры в футбол. В плане расположения и доступности территория была идеальной, тем более что в 300 метрах располагалась железнодорожная станция Суйда.

Строительство школьного здания на 350 мест стало большим событием в жизни поселка. Возводили школу по типовому проекту довольно быстро, чтобы ускорить процесс применили метод «народной стройки», на некоторых этапах строителям помогали старшеклассники.

Торжественное открытие нового здания состоялось 1 сентября 1964 года. Директором школы была назначена Нина Гавриловна Шалагина (1921–2005 гг.), всю свою жизнь отдавшая родной школе и воспитанию подрастающего поколения.

Получив большое пространство и современные на тот момент условия для учебной и воспитательной работы, Высоко-Ключевая школа сразу же стала занимать лидирующие позиции среди других образовательных учреждений Гатчинского района. В этом большой успех имели организаторские способности директора, собравшего в новой школе коллектив талантливых педагогов.

Основой костяк составляли учителя старой школы. Завучем по учебной работе с 1964 по 1979 год был Иван Александрович Александров, участник войны, ранее работавший директором Волосовской школы рабочей молодежи. За успехи в работе он был награжден знаком «Отличник народного просвещения». В школу пришли Галина Васильевна Ратушная (биология), Надежда Васильевна Воронцова (математика), Борис Павлович Кобелев (физкультура), Галина Петровна Никанорова (начальные классы, организатор внеклассной работы), Аполлон Николаевич Тарновский (математика), Хельма Абрамовна Кристирсон (немецкий язык), Александра Алексеевна Петрова (английский язык), Владимир Михайлович Шаталов (история), Галина Константиновна Гончаренко (география), Нина Павловна Денисова (начальные классы), Таисия Маркеловна Тагильцева (начальные классы) и другие. А какие это были педагоги! Мне выпало счастье учиться у некоторых из них, но только потом, много лет спустя, узнать, какие были интересные биографии у моих наставников!

Например, наша «школьная мама», как мы называли Г.П. Никанорову, жительница Загвоздки, проводившая с нами в средних классах послеурочное время на «продленке», была уроженкой деревни Шима Лужского района. В период войны с 16 лет участвовала в партизанском движении и не раз выполняла важные задания командования. После войны окончила Гатчинское педагогическое училище, работала учителем в Воскресенской начальной школе, а в 1964 году перешла на работу в Высоко-Ключевую среднюю школу. В марте 1975 года в школу пришла весть о награждении Галины Петровны медалью «За отвагу». В указе сообщалось, что этой наградой она была удостоена за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Бурлаков, выпускник Высокоключевой средней школы 1983 года

Продолжение следует