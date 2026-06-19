ГероиКоманды47 готовы к выпуску

«Финальные защиты наших героев показали главное: в программе приняли участие люди, которые привыкли брать на себя ответственность и завершать задуманное. За плечами каждого участника — серьёзный жизненный опыт, служба и работа.

Выпускные работы подготовлены на высоком уровне, совершенно убеждена, что они привнесут новые идеи и свежий взгляд в работу правительства, а выпускники программы реализуют задуманное на местах.

Уверена, что знания и навыки, полученные в программе "Герои Команды 47", помогут участникам успешно реализовать себя на государственной гражданской и муниципальной службе, внести свой вклад в общественную деятельность и работать на благо жителей региона», — отметила Елена Никитина, заместитель начальника управления государственной службы и кадров Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области — начальник отдела кадров.

«Коллектив университета гордится тем, что именно нам выпала честь стать частью важного для Ленинградской области проекта и выступить операторами программы "Герои Команды 47".



Презентация и защита выпускных квалификационных работ состоялась, все выпускники достойно представили и защитили свои проекты. Уверен, что участники программы внесут достойный вклад в развитие Ленинградской области», — прокомментировал Николай Емельянов, временно исполняющий обязанности ректора Гатчинского государственного университета.

Планируется, что выпускники первого потока программы будут приглашены в роли экспертов — уже на новый поток «Героев Команды 47», завершить трудоустройство всех выпускников планируется до конца года. В данный момент 65% участников первого потока трудоустроены либо находятся на этапе оформления или согласования должностей.

Напомним, «Герои Команды 47» — программа, разработанная по поручению губернатора Александра Дрозденко. Проект направлен на отбор и подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для дальнейшего трудоустройства в Ленинградской области.