Высокоключевая школа: историю свою не забывай! Часть 3

Золотое время школьного туризма

Как рассказывали ее коллеги, Марию Сидоровну без рюкзака и представить было сложно. Педагог с большим опытом, фронтовик (на войне была медсестрой), М.С. Моисеенко работала в школе с 1951 по 1972 год.

В этот период Высоко-Ключевая средняя школа неоднократно участвовала в районных и областных туристских слетах, четыре раза завоевывала первые места среди учебных заведений Ленинградской области. В январе 1969 года за первое место на областном туристском слете школа получила десять бесплатных экскурсионных путевок на зимние каникулы в Москву.

Многие походы М.С. Моисеенко проводила совместно с преподавателем физкультуры Б.П. Кобелевым. Среди них – путешествия в Москву (1967 г.), на озеро Селигер (1969 г.), по Ленинградской области (маршрут Суйда – Петрокрепость – Волхов – Старая Ладога, 1969 г.), в Белоруссию (1970 г.) и Карпаты (1973 г.).

«Ночь эта была последней. Завтра в четыре утра мы выезжаем домой. А сейчас, собравшись у костра, молча любуемся, уже в который раз, неповторимой игрой огня, – рассказывал в отчетной статье «И снова в путь…» о путешествии в Белоруссию организатор похода Б.П. Кобелев (газета «Гатчинская правда», 2 октября 1970 года). – В пламени, как в кадрах кино, промелькнули перед нами дни туристского похода по Западной Белоруссии. Мы обошли все озера Нарочанского края: Мядель, Мястро, Белое и Рудаково. Видели много интересного, хорошо отдохнули…

На высоком берегу Нарочи, близ деревни Пасынки, у величественного памятника-обелиска воинам и партизанам, погибшим в суровые годы войны, белорусский народ ежегодно проводит праздник песни. Мы были на празднике и не только видели прославленных партизан, но и беседовали с ними. Нашим фотокорреспондентам Толе Алексееву и Лёне Прокопенкову пришлось много поработать, чтобы успеть везде. Наташа Иванова с блокнотом в руках, может еще и неопытно, брала интервью у знаменитых партизан.

Большое значение таких туристских походов несомненно. Даже наш Вова Балакаев, снискавший себе славу «трудного подростка», словно преобразился. Он мог в походе выполнять самые ответственные поручения, был упорным и находчивым».

Особенно популярными у суйдинских школьников были поездки по маршрутам «Дорогами Славы». Туризм стал визитной карточкой школы.

Поиск ведут юные краеведы

Под руководством учителя истории Нины Васильевны Соловьевой в новой школе развернулась большая краеведческая работа. Группа школьников во главе с Борисом Киселевым по заданию 4-й Всесоюзной экспедиции пионеров, стартовавшей в 1965 году, подготовила альбомы по истории Суйдинского края, обошла старожилов, записала воспоминания участников Великой Отечественной войны. В этой работе самое активное участие принимали: Владимир Тюнни, Лидия Игнатьева, Светлана Агапова, Галина Голощапова, Михаил Чабан, Нина Рекка, Любовь Сидорова, Сергей Грищенко, Леонид Степанов и другие.

Отряд учащихся 7–9 классов «Поиск» начал сбор сведений о деятельности Суйдинской подпольной организации в период немецко-фашистской оккупации и биографических данных об ее организаторе Марианне Васильевне Олейниковой.

31 октября 1965 года на сходе жителей улицы Вокзальной ученик 8-го класса Константин Яковлев предложил переименовать улицу Вокзальную, на которой находился дом М.В. Олейниковой, в улицу имени этой героической женщины. Н.В. Соловьева рассказала собравшимся о жизненном пути патриота и о работе юных следопытов по увековечиванию памяти организатора группы Суйдинских подпольщиков. А вскоре на очередной сессии депутатов Воскресенского сельского совета ходатайство школьника было удовлетворено. Так на карте поселка появилась улица Олейниковой.

Военно-патриотическая деятельность способствовала появлению в школе фотоэкспозиции, посвященной боевой славы родного края. С конца 1960-х годов учащиеся занимались сбором сведений о советских воинах, павших за освобождение Суйдинской земли, похороненных на братском захоронении в селе Воскресенское.

В моем архиве хранится «Отчет о поисковой работе учеников 9-а класса…», в котором сообщается, что в течение учебного года следопыты вышли на связь с родными и близкими погибших героев. «Для этого была назначена группа ребят, в которую вошли: А. Лебедев, А. Шаврак, М. Осетрова, Ю. Обухов, И. Герасимова. Они занимались выяснением адресов родственников погибших и с этой целью несколько раз ездили в военкомат. Переписку с ними вели Марина Полозова и Люда Киселева. Ими было послано более пятнадцати запросов, некоторые из них приходилось посылать повторно». В отчете помещены некоторые письма-запросы и ответы на них, фотографии погибших красноармейцев военной поры.

Гордостью школы стал краеведческий музей, работу которого курировала Мария Сидоровна Моисеенко.

«На втором этаже было выделено помещение для музея, столяр Алексей Альбинович Несслер изготовил стенды и витрины, художник Галина Степановна Каулье оформила экспозицию и подготовила этикетки к экспонатам, – вспоминала М.С. Моисеенко. – В экспозиции был представлен большой природоведческий отдел с чучелами представителей местной фауны. При входе в музей на большой стене была нарисована большая карта Гатчинского района с нанесенными на нее достопримечательностями. В 1969 году был открыт Пушкинский зал. Я подготовила группу школьников-экскурсоводов. Большую организационную помощь мне оказывал инспектор РОНО Александр Исаакович Пакконен, потом несколько лет он работал в нашей школе – вел историю».

В 1968 году в школе был открыт Ленинский зал. В оформлении экспозиции участвовала учительница Нина Павловна Нефедова и выпускник школы Виктор Несслер.

В 1970 году торжественно отмечала школа 100-летний юбилей вождя. В честь этого события прошел цикл мероприятий. На эту конференцию съехались делегации из всех школ района, а в их выступлениях звучали отзывы о посещении мест, связанных с именем В.И. Ленина.

«Во время зимних каникул, 7 января 1970 года, в Высоко-Ключевой средней школе состоялась районная краеведческая конференция, посвященная подведению итогов Всероссийского похода пионеров и школьников «Дорогами ленинской мечты», – рассказывал в информационной заметке А.И. Пакконен. – В этом походе участвуют 322 экспедиционных отряда, охватывающих около 6 тысяч учащихся школ района».

Пионерская организация

В школе была сильная пионерская организация, носившая имя первого космонавта Ю.А. Гагарина, одна из лучших в Ленинградской области. С 1970 года по приглашению директора школы Нины Гавриловны Шалагиной ее возглавляла уроженка города Пушкина, выпускница Сиверской железнодорожной средней школы № 43 и Гатчинского педагогического училища Лидия Ивановна Горбанёва, в замужестве Синявская. Сильный, авторитетный организатор и наставник, она сумела сплотить школьников для выполнения самых разных заданий, используя при этом игровые формы, соревнования, поисковую и патриотическую работу. Пионерская дружина участвовала в шефской работе, помогала ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам, следила за состоянием памятных мест боевой славы.

Старшая пионервожатая Лидия Горбанёва в 1975 году стала участницей Первого Всесоюзного слета старших пионервожатых в Москве, где их приветствовал лидер страны – генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев. Не случайно в это время ей было присвоено звание «Лучшая пионервожатая Гатчинского района». Она была награждена знаком ЦК ВЛКСМ «За отличную работу».

В 1977 году Л.И. Синявская окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова и впоследствии работала в школе учителем истории, а затем – секретарем Воскресенского сельского совета и активно занималась общественной работой.

Я помню удивительные, интересные и творческие уроки истории, которые вела в нашем классе Л.И. Синявская. Будучи прекрасным диктором, она вела самые важные мероприятия, посвященные памятным датам, торжественно-траурные митинги на братском захоронении советских воинов-освободителей в селе Воскресенское. Занималась подготовкой юных краеведов для участия на районных и областных конкурсах. Многие годы Лидия Ивановна отдала педагогичес-

кой и депутатской работе, была секретарем Совета депутатов Гатчинского района и главой муниципального образования «Кобринское сельское поселение». За активную многолетнюю деятельность на территории родного края в 2017 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин Кобринского поселения».

Андрей Бурлаков, выпускник Высоко-Ключевой средней школы 1983 года

Продолжение следует