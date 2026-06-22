Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 23 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
23.06.2026 с 10:00 до 22:00
Таицкое ТУ:
д. Старицы,
д. Большая Ивановка массив Западный,
п. Тайцы (нежилые помещения).
23.06.2026 с 09:00 до 17:30
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино, ул. Новая, ул. Героев Пограничников.
23.06.2026 с 08:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский, 2-ой Паркетный пер. уч.11; ул. Красная д. 29, 31; ул. Авроры д. 2г, 2в, б/н; ул. Паркетная д.166.
23.06.2026 с 09:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
п. Вырица, ул. Бакунина д. 21-74; пер. Центральный д.1-6; пр-т Майский д.1-8; пер. Ивановский д. 1-7; ул. Менделеева д. 38-87; ул. Лазо д. 1-20; пр-т Павловский д. 3, 8,10,11; ул. Карла маркса д. 3-9; ул. Румянцева д. 1-37; Поликлиника (котельная); Поликлиника.
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