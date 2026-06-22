К 85-летию начала Великой Отечественной войны

Захват города на Неве был одной из главных целей нацистской Германии в рамках плана нападения на СССР «Барбаросса». С падением Ленинграда Советский Союз лишился бы основной базы Балтийского флота и одного из ведущих центров военной промышленности. Также это позволило бы вермахту объединиться с финскими войсками, беспрепятственно выйти на северные просторы СССР и перейти в наступление на Москву, блокировав советскую столицу с севера.

Блокада Ленинграда длилась долгих 872 дня. Всем известны слова Ильи Эренбурга: «Нет в мире города, который столько жизней отдал для победы. Его история – история всей Отечественной войны: если мы вошли в Берлин, то это и потому, что немцы не вошли в Ленинград».

О том, какие события предшествовали блокаде, как она началась и что пришлось пережить ленинградцам в эти страшные дни, рассказывают материалы из фонда Президентской библиотеки.

Июнь 1941 года

В воскресенье, 22 июня, в день нападения фашистской Германии на Советский Союз, была объявлена мобилизация по Ленинградскому военному округу, в этот же день Ленинград и Ленинградская область оказались на военном положении. Соответствующие указы Президиума Верховного Совета СССР были опубликованы в «Ленинградской правде» на следующий день, 23 июня, но уже днём 22 июня у военкоматов начали выстраиваться очереди добровольцев.

В ночь на 23 июня в городе была объявлена первая воздушная тревога, которая длилась 41 минуту.

На базе Ленинградского военного округа был образован Северный фронт, войска которого вели оборонительные бои на Кольском полуострове и в Карелии.

24 июня по Ленинградскому радио выступил известный артист Николай Черкасов – исполнитель роли Александра Невского в одноимённом фильме 1938 года. «Гитлеровская свора, оголтелая, потерявшая разум, опьянённая кровью порабощённых народов, задалась целью поставить на колени наш великий свободный народ. Не выйдет! Не получится! Бесславные потомки немецких псов-рыцарей забыли урок, который был преподан им русскими на льду Чудского озера. Да, кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет Земля Русская», – сказал он. В 1942 году, когда учреждался военный орден Александра Невского, за основу профиля полководца из-за отсутствия прижизненных портретов был взят образ актёра ленинградца Николая Черкасова, созданный им в фильме Сергея Эйзенштейна.

25 июня Военный совет Северного фронта утвердил принципиальную схему обороны юго-западных подступов Ленинграда и принял решение немедленно начать инженерные работы на намеченных рубежах. Решено было строить три оборонительных рубежа. Основной – по реке Луга до озера Ильмень (Лужский рубеж). Второй – по линии Петергоф – Красногвардейск (Гатчина) – Колпино (Красногвардейский укреплённый район, в который входил Слуцко-Колпинский укреплённый район). Третий рубеж по линии Автово – окружная железная дорога – станция Предпортовая – Средняя Рогатка – станция Рыбацкое. Для организации работы было создано Управление строительства тыловых оборонительных рубежей.

26 июня вместо обычного пожелания доброй ночи диктор радио предупредил ленинградцев, что на случай воздушной тревоги репродукторы не должны выключаться ни днём ни ночью, а на время прекращения передач в эфире будут раздаваться звуки метронома, впоследствии ставшего символом блокадного города.

27 июня Исполнительный комитет Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся принял решение о привлечении к трудовой повинности всех трудоспособных граждан – мужчин от 16 до 50 лет и женщин от 16 до 45 лет, – за исключением работающих на предприятиях оборонной промышленности. В книге Василия Зубакова «Невская твердыня» (1960), с которой можно ознакомиться в электронных читальных залах Президентской библиотеки, приводится такой факт: «…сооружённых жителями противопехотных и противотанковых препятствий хватило бы для прикрытия в три ряда расстояния между Москвой и Ленинградом. Общая длина окопов, траншей, ходов сообщения, укрытий для пехоты и огневых средств доходила до тысячи километров». «Нередко, воздвигнув ту или иную преграду или оборонительное сооружение, строители оставляли свои пожелания воинам Красной Армии. В одном из них, на прибитой к колышку дощечке, можно было прочитать: „Дорогие товарищи бойцы, бейте врага нещадно. Защитите город. Пусть земля наша станет им могилой“», – написано в книге «Ленинградский трамвай, 1941–1945», которую также можно найти в фонде библиотеки.

В тот же день вышел приказ начальника гарнизона Ленинграда генерала М. М. Попова об обеспечении общественного порядка и государственной безопасности в городе. Приказ устанавливал жёсткий контроль за общественным порядком, строго регламентировал время работы учреждений и организаций, воспрещал въезд в Ленинград всем лицам, не прописанным на жительство в городе, за исключением лиц, специально командированных, запрещал фотографирование и киносъёмки в его черте без особого разрешения, воспрещал движение легкового транспорта и пешеходов с 24 часов до 4 часов утра, за исключением имеющих специальные пропуска.

27 июня началась маскировка наиболее приметных зданий города. Менялся внешний вид Смольного, Исаакиевского собора, закрашивались золочёные шпили Петропавловского собора и Инженерного замка, купол Никольского собора, колокольня Предтеченской церкви. На шпиль Адмиралтейства было решено натянуть сшитый из мешковины чехол. В этих работах участвовали ленинградские спортсмены-альпинисты, помощь им оказывали воздухоплаватели. Но маскировать приходилось не только то, что сверкало. Необходимо было сделать неузнаваемыми электростанции, нефтебазы, мосты. Также на случай бомбёжки надежно укрывались памятники – их обкладывали мешками с песком и обшивали досками.

В тот же день была создана Ленинградская городская эвакуационная комиссия при Исполкоме Ленинградского городского совета для организации работы по эвакуации из Ленинграда учреждений, предприятий и гражданского населения. Она также руководила деятельностью эвакопунктов, занималась учётом, обеспечением жильём, питанием, устройством на работу граждан, прибывших в Ленинград до начала блокады.

Также 27 июня 1941 года на Военном совете Северного фронта было принято решение сформировать из добровольцев резервные части. На следующий день Ставка Верховного Главнокомандования утвердила формирование в Ленинграде семи добровольческих дивизий численностью 100 тысяч штыков, в основном из рабочих и служащих.

30 июня в каждом районе города началась запись добровольцев, эта дата стала днём рождения армии народного ополчения, которая с 4 июля стала называться Ленинградской армией народного ополчения. В условиях крайне быстрого немецкого наступления ополченцев не успевали подготовить до необходимого уровня. Кроме этого, дивизии народного ополчения вооружались по остаточному принципу. Часто бойцы получали оружие и боеприпасы, которые хранились на складах со времён Первой мировой войны и иностранной военной интервенции 1918–1922 годов.

Несмотря на это, ополченцы, отличавшиеся сильным воинским духом, сыграли большую роль в обороне Ленинграда. Виктор Дунаев в книге «Великая Отечественная. Предвестники победы» (2010), рассказывая о действиях бойцов армии народного ополчения в самом начале битвы за Ленинград, приводит такой героический эпизод: «Ополченец И. Андреев, боец первого полка 1-й ДНО, набрав ручных гранат, проник во вражескую огневую точку и, пожертвовав собой, взорвал изнутри дзот, который долго досаждал подразделениям полка». И чем, спрашивает автор книги, «этот подвиг, предшествовавший подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, не первичен и не менее героичен?.. Победа над немецко-фашистскими захватчиками, в которой никто из сражавшихся тогда ополченцев ни на минуту не сомневался, ковалась уже тогда».

О невероятно высокой цене, которой досталась победа в самом продолжительном в ходе Великой Отечественной войны сражении, можно узнать благодаря электронным коллекциям Президентской библиотеки «Память о Великой Победе», «Оборона и блокада Ленинграда», а также материалам Комплекса «Вторая мировая война в архивных документах», который сформирован библиотекой совместно с Федеральным архивным агентством.