Костер, сапы и экзамен: как гатчинские студенты открывали лето

В этом году начало лета для активной молодёжи Гатчинского государственного университета выдалось по-настоящему горячим. 19 и 20 июня состоялся выездной поход ГГУ, собравший более 25 человек: студенты университета, бойцы студенческого педагогического отряда «Сознание» Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО), а также новички, которым только предстоит отработать первые летние смены в университетском лагере «Профессионал».

Организаторы подготовили насыщенную программу, которая позволила ребятам не только хорошо отдохнуть, но и сплотиться в настоящую команду. В первый же день участники открыли пляжный сезон — сапы и катамараны ждали на воде, а на берегу развернулись соревнования по волейболу. Вечером у костра зазвучали любимые песни под гитару. Именно в такие рождается та самая атмосфера, которой славится педагогическое движение Российских студенческих отрядов. Студенты смогли лучше узнать друг друга, обменяться опытом и почувствовать себя частью большого дела.

Однако поход имел не только развлекательную, но и серьёзную образовательную цель. Выезд стал финальной точкой в многомесячной подготовке будущих вожатых. Участникам предстояло сдать экзамен по вожатскому мастерству, который включал как тестовую, так и практическую части. Все обучающиеся достойно справились с заданиями, продемонстрировав глубокие знания возрастной психологии, игровых методик и основ безопасности. Полученные навыки они оттачивали несколько месяцев на теоретических занятиях и тренингах, чтобы уже этим летом подарить сотням школьников самое незабываемое лето.

По итогам испытаний участники получили заветные сертификаты вожатого. С этим документом ребята отправятся в детские лагеря, где им предстоит не только организовывать досуг, но и становиться наставниками для младшего поколения.

В администрации ГГУ отметили, что подобные выезды могут стать доброй традицией: они объединяют студентов разных курсов и направлений, помогают передавать опыт от старших к младшим и укрепляют связь с региональным отделением РСО.

«Благодарим Гатчинский государственный университет за прекрасную организацию этого мероприятия, — подчеркивает командир СПО «Сознание» Эльвира Стан. — А всем новоиспечённым вожатым желаем лёгких смен, ярких эмоций и благодарных воспитанников».

Впереди у гатчинских студентов — трудовое лето. И началось оно с дружного костра, весёлых игр и честно заработанных сертификатов, которые открывают дорогу в мир детства и радости.

Эльвира Стан, командир отряда “Сознание”