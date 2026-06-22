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Поступить в вуз полностью онлайн — легко!

На Госуслугах можно подать заявление, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление — всё с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн».

Рубрики:  Образование

Основные возможности сервиса

 - Результаты ЕГЭ передаются в вузы автоматически, загружать их в заявление не требуется. Посмотреть свои баллы можно в разделе «Образование» на Госуслугах 

-Сведения о льготах и индивидуальных достижениях, которые находятся в государственных системах, подтягиваются в заявление и не требуют дополнительного подтверждения 

- Отслеживать статус заявления можно в личном кабинете портала, даже если вы изначально подали заявление офлайн. Для этого проставьте соответствующую галочку в бумажном заявлении 

 - Контролировать конкурсную ситуацию, чтобы оценить шансы поступления, можно в режиме онлайн 

 -  Можно подать согласие на зачисление и в случае необходимости изменить своё решение

 -  Можно выбрать будущего работодателя и подать заявление на целевое обучение 

 - Зачисленные студенты могут сразу добавиться в чат с одногруппниками

 

Как выбрать вуз 

Найти подходящий университет или специальность помогает сервис «Подбор вуза» на Госуслугах. Он учитывает баллы за ЕГЭ, пожелания по наличию общежития и другие факторы.

 

Сколько длится приёмная кампания 

▪️  до 25 июля — бакалавриат и специалитет, бюджетные места 

▪️  до 20 августа — магистратура, бюджетные места 

▪️  до 20 сентября — бакалавриат и специалитет, платные места 

 

Даты окончания приёма заявлений в аспирантуру и на платные места в магистратуре уточняйте с помощью сервиса «Подбор вуза» и непосредственно в вузах. 

 

Поступление иностранцев 

С этого года поступить в российские вузы онлайн могут иностранцы. Для этого им нужно зарегистрироваться в ruID и подать заявление — там же в приложении или на Госуслугах.

 Вопросы по работе сервиса можно задать операторам Единой горячей линии: 8 800 444 51 15.