8 новых звезд на небосводе Гатчинского округа

Наши талантливые выпускники:

Екатерина Шитикова, Сиверская школа №3 — литература

Полина Репета, Гатчинская школа №2 — русский язык

Анастасия Кочеткова, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского — химия

Анна Дяченко, Гатчинская школа №9 — химия

Егор Куншин, Гатчинская школа №9 — математика

Даниил Лапин, Гатчинская школа №9 — математика

Андрей Киселев, Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова — математика

Карина Командрикова, Коммунарская школа №3 — математика

Каждый из этих талантливых ребят получит от администрации Гатчинского округа сертификат номиналом 100 тысяч рублей в знак признания их выдающихся достижений.

Поздравляем наших замечательных выпускников с блестящими результатами экзаменов! Ваш труд, целеустремлённость и вера в себя — пример для подражания! Особые слова благодарности - педагогам и родителям, которые вкладывали свои знания, опыт и душу в подготовку ребят.