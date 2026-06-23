8 новых звезд на небосводе Гатчинского округа
Восемь выпускников округа показали высочайший уровень подготовки на ЕГЭ, получив заслуженные 100 баллов по различным предметам!
Наши талантливые выпускники:
Екатерина Шитикова, Сиверская школа №3 — литература
Полина Репета, Гатчинская школа №2 — русский язык
Анастасия Кочеткова, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского — химия
Анна Дяченко, Гатчинская школа №9 — химия
Егор Куншин, Гатчинская школа №9 — математика
Даниил Лапин, Гатчинская школа №9 — математика
Андрей Киселев, Гатчинский лицей №3 имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова — математика
Карина Командрикова, Коммунарская школа №3 — математика
Каждый из этих талантливых ребят получит от администрации Гатчинского округа сертификат номиналом 100 тысяч рублей в знак признания их выдающихся достижений.
Поздравляем наших замечательных выпускников с блестящими результатами экзаменов! Ваш труд, целеустремлённость и вера в себя — пример для подражания! Особые слова благодарности - педагогам и родителям, которые вкладывали свои знания, опыт и душу в подготовку ребят.