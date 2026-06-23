Абитуриентам расшили функционал для поступления в вузы на Госуслугах

Обновление на портале получил специализированный сервис «Жизненная ситуация», сообщили в аппарате вице‑премьера — главы аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

В рамках обновления в сервис добавили:

— возможность поиска по индивидуальному номеру в списках поступающих;

— автоматическое отображение индивидуальных достижений абитуриентов, включая участие в олимпиадах и наличие значка ГТО;

— предоставление данных о целевых квотах.

Кроме того, в рамках сервиса сохраняется возможность подбора вуза из 1,8 тысячи учебных заведений, выбора из 1,1 тысячи специальностей, а также подачи заявления на обучение по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры.

Поступающим в вузы раскрыли условия онлайн-подачи документов через сервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах. В мессенджере абитуриентам будут присылать информацию по приемной кампании, а Минцифры будет сообщать о рассмотрении заявлений и зачислении.

Приемная кампания официально стартовала 20 июня. С этой даты абитуриенты получают возможность подавать документы в высшие учебные заведения РФ в электронном формате.

Онлайн‑подача доступна для всех категорий вузов: государственных, муниципальных, частных, а также для научных организаций, в том числе расположенных в других городах.

Через онлайн‑сервис абитуриенты могут отслеживать даты проведения дополнительных вступительных испытаний (при их наличии), проверять свое положение в конкурсных списках, получать актуальную информацию о зачислении. При этом сохраняются традиционные способы подачи документов — лично в приёмной комиссии вуза либо по почте.