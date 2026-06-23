Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
24.06.2026 с 09:00 до 17:30
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино, ул. Новая, ул. Героев Пограничников.
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