Подать заявление в колледж можно на Госуслугах

К сервису подключены более 4 тыс. колледжей и техникумов по всей стране. Выбирать можно из 46 тыс. образовательных программ. Для выпускников 9 классов в этом году составлены персональные подборки для поступления — в зависимости от успеваемости.

Что можно сделать на Госуслугах

пройти профориентацию

узнать о наиболее востребованных профессиях и специальностях в своём регионе

найти колледж или техникум под свои интересы

оценить свои шансы на поступление на бюджет

сравнить учебные программы

подать заявление онлайн

отслеживать важное — дополнительные запросы из колледжа, расписание, результаты испытаний, конкурсные списки

узнать о поступлении

Сроки приёмной кампании на очную форму обучения

до 10 августа — творческие специальности

до 15 августа — все остальные специальности и целевое обучение

Поступить на очно-заочную или заочную форму обучения можно будет до 1 декабря включительно.