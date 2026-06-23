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Подать заявление в колледж можно на Госуслугах

Поступайте в колледжи и техникумы с Госуслугами. С этого года портал помогает не только подать заявление онлайн, но и выбрать наиболее подходящее место для учёбы.

Рубрики:  Образование

К сервису подключены более 4 тыс. колледжей и техникумов по всей стране. Выбирать можно из 46 тыс. образовательных программ. Для выпускников 9 классов в этом году составлены персональные подборки для поступления — в зависимости от успеваемости. 

 

Что можно сделать на Госуслугах 

  • пройти профориентацию
  • узнать о наиболее востребованных профессиях и специальностях в своём регионе 
  • найти колледж или техникум под свои интересы
  • оценить свои шансы на поступление на бюджет 
  • сравнить учебные программы 
  • подать заявление онлайн 
  • отслеживать важное — дополнительные запросы из колледжа, расписание, результаты испытаний, конкурсные списки  
  • узнать о поступлении 

 

Сроки приёмной кампании на очную форму обучения 

 до 10 августа — творческие специальности

 до 15 августа — все остальные специальности и целевое обучение 

Поступить на очно-заочную или заочную форму обучения можно будет до 1 декабря включительно. 