Подать заявление в колледж можно на Госуслугах
Поступайте в колледжи и техникумы с Госуслугами. С этого года портал помогает не только подать заявление онлайн, но и выбрать наиболее подходящее место для учёбы.
Рубрики: Образование
К сервису подключены более 4 тыс. колледжей и техникумов по всей стране. Выбирать можно из 46 тыс. образовательных программ. Для выпускников 9 классов в этом году составлены персональные подборки для поступления — в зависимости от успеваемости.
Что можно сделать на Госуслугах
- пройти профориентацию
- узнать о наиболее востребованных профессиях и специальностях в своём регионе
- найти колледж или техникум под свои интересы
- оценить свои шансы на поступление на бюджет
- сравнить учебные программы
- подать заявление онлайн
- отслеживать важное — дополнительные запросы из колледжа, расписание, результаты испытаний, конкурсные списки
- узнать о поступлении
Сроки приёмной кампании на очную форму обучения
до 10 августа — творческие специальности
до 15 августа — все остальные специальности и целевое обучение
Поступить на очно-заочную или заочную форму обучения можно будет до 1 декабря включительно.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.