День молодежи в Ленинградской области

В этом году празднование пройдёт в единой концепции «Мечта.Гордость.Единство» в рамках реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Информация о событиях, посвященных Дню молодежи, организованных во всех районах (округах) Ленинградской области можно найти по ссылке: https://vk.cc/cYPZWu.

Главной точкой притяжения жителей Ленинградской области и центральным событием Дня молодежи станет парк Оккервиль в Кудрово. С 12:00 до 19:00 здесь развернётся праздник, который уже называют самым масштабным молодёжным событием региона этим летом.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» организует марафон заданий с розыгрышем призов от «Другого дела, региональные этапы Международного конкурса-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО». Принять участие во Всероссийском марафоне заданий от «Другого Дела» может любой частник. Каждому предстоит выполнять простые и короткие задания, которые посвящены ключевым смыслам Дня молодёжи. За выполнение заданий участники смогут получить баллы и участвовать в розыгрыше призов и специальных подарков.

Зарегистрироваться можно на сайте Деньмолодёжи.рф, а также в чат-боте в мессенджере Макс: https://max.ru/youthday_bot

День молодёжи – это день тех, кто не боится пробовать, действовать

Обязательные хештеги для публикаций: #ДеньМолодёжи2026 #ДеньМолодёжи47 #Команда47 #нацпроектмолодёжьидети