Ветераны блеснули на всероссийской арене

Турнир, который собирает лучших игроков страны уже более 20 лет, в этом году установил рекорд по числу участников: на корты Дворца спорта им. Александра Петрова вышли 224 спортсмена из 67 городов России, в том числе из Гатчины.

В возрастных категориях от 35 до 75+ лет соревновались как преданные любители этого спорта, так и титулованные профессионалы прошлых лет. Игры кипели на 6 кортах, а борьба была напряженной до последней подачи воланчика.

Гордость нашего региона и города Гатчины:

– Татьяна Ермакова в женском одиночном разряде WS 60 вошла в топ-5 сильнейших спортсменок, а в женском парном WD 55 завоевала бронзу.

– Александр Поликанов в мужском парном разряде MD 55 и в смешанном парном разряде XD 55 стал обладателем серебряных медалей.