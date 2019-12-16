«Прямая линия» с населением

«Прямая линия» с населением

19 декабря 2019 года с 11.00 до 12.00 Управление ПФР в Гатчинском районе Ленинградской области (межрайонное), посредством телефонной связи, проведет «Прямую линию» с населением.

Рубрики : Общество     16 Dec 2019

От лица Управления на телефонные звонки будут отвечать заместители начальника Управления. 

В указанные часы, позвонив по номеру телефона: 8(81371)2-05-31 или 8(81371)9-32-20, граждане смогут проконсультироваться по пенсионным вопросам. 

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