«Прямая линия» с населением

От лица Управления на телефонные звонки будут отвечать заместители начальника Управления.
В указанные часы, позвонив по номеру телефона: 8(81371)2-05-31 или 8(81371)9-32-20, граждане смогут проконсультироваться по пенсионным вопросам.
19 декабря 2019 года с 11.00 до 12.00 Управление ПФР в Гатчинском районе Ленинградской области (межрайонное), посредством телефонной связи, проведет «Прямую линию» с населением.
От лица Управления на телефонные звонки будут отвечать заместители начальника Управления.
В указанные часы, позвонив по номеру телефона: 8(81371)2-05-31 или 8(81371)9-32-20, граждане смогут проконсультироваться по пенсионным вопросам.
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