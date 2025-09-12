Списать долги? Ни в коем случае!

Просроченных кредитов – на 1,5 триллиона

Несмотря на то что размер просроченной задолженности россиян перед банками остается низким, объем невыплаченных кредитов растет. И главные неплательщики – это физические лица, общий долг которых на сегодня по всему банковскому сектору достиг рекордных полутора триллионов рублей. Это, без малого, 6% от всего портфеля кредитных организаций страны.

Как утверждают банкиры, проблемы создают старые кредиты, взятые гражданами несколько лет назад. Причиной называют ужесточение правил: многие должники годами занимались рефинансированием, брали новые кредиты, чтобы погасить старые, а теперь лавочка прикрылась – им перестали давать в долг, и кредиты «зависли» непогашенными.

Тут-то и вынырнули из небытия «раздолжнители» – некие юридические посредники, обещающие должникам «списать всё». Многие на это ведутся, и рынок «раздолжнителей» процветает. Заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Антон Киселёв рассказал в интервью изданию «Фонтанка.ру», что это за явление и чем оно опасно для заемщиков.

Кто такие «раздолжнители»?

На банковском сленге раздолжнителями называют предпринимателей или компании, которые предлагают гражданам полное списание долгов. Однако единственный законный способ избавиться от долгов – это пройти процедуру банкротства. Если общая сумма долга не превышает миллиона рублей, обанкротиться можно просто через МФЦ, если сумма больше – через суд.

Специалисты Сбербанка подчеркивают: никто, кроме суда или государственных органов, не может списать долги гражданина. Но некоторые этого не знают или надеются обойти систему, поэтому рассчитывают на посредников – раздолжнителей.

- Людям бывает неловко признавать свои ошибки или хочется минимизировать потери, а еще срабатывает грамотный маркетинг: в средствах массовой информации нередко появляются сообщения о компаниях, которые якобы могут безболезненно списать все долги, – поясняет Антон Киселёв.

- «Раздолжнительство» – это мошенничество?

- Де-юре это бизнес, основанный на консалтинговых и юридических услугах. Это законно. А де-факто действия таких посредников, вводящих клиента в заблуждение, могут расцениваться как мошенничество. Например, когда людям обещают безусловное списание долгов, а те в итоге платят раздолжнителям больше, чем задолжали кредиторам.

- Должник понесет ответственность за обращение к раздолжнителям?

- Законом это не предусмотрено. Но если действия клиента раздолжнителей нанесут вред кредиторам, ему грозит ответственность вплоть до уголовной. Например, часть 1 статьи 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» предусматривает наказание от 200–500 тыс. рублей штрафа до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в 200 тысяч.

Если человек скрыл свое имущество, его реальное местоположение или размер, неправомерно продал его, уничтожил или фальсифицировал документацию, препятствовал работе арбитражного управляющего, его могут привлечь по статье 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве».

- Сколько стоит «раздолжнительство»?

- Это зависит от того, какие услуги человеку продали. За юридические консультации или помощь при подаче заявления на банкротство в суд могут взять относительно небольшие суммы – до десятков тысяч рублей или же 10–30% от суммы долга. Но это может быть только началом воронки, в которую попадает неплательщик. Они начинают примерно с таких сумм, но при этом практически никакую работу не делают. Всё ограничивается той самой подачей пакета документов, которую при желании человек может сделать сам бесплатно. Стоимость услуг таких деятелей не имеет верхнего предела: это могут быть сотни тысяч рублей или проценты от объема задолженности, которая сформировалась у человека. Мы даже видели случаи совершенно вопиющие, когда люди брали дополнительные кредиты в других банках, чтобы оплатить услуги раздолжнителей.

- Банки борются с этим явлением?

- Банки зарабатывают на выдаче кредитов, но они не заинтересованы в росте количества невыплаченных займов. Задача раздолжнителя – заработать на клиенте и не допустить его обращения в банк. Раздолжнители убеждают клиентов, что никакого диалога с кредитором быть не должно, активно призывают судиться и обещают списать все долги волшебным образом. При этом они умалчивают, что исход у такого дела будет один – признание банкротом и взыскание долга. Если есть имущество, его продадут на торгах и деньги отдадут кредиторам. Если имущества нет, придется выплачивать сумму годами. Так или иначе кредиторы заберут свое, а человек может остаться ни с чем.

По словам Киселёва, банк всегда настроен на поиск выхода из ситуации, чтобы не доводить дело до банкротства и судебных взысканий. Банку выгоднее скорректировать условия и получить, возможно, с клиента меньше денег, чем судиться и взыскивать долг годами.

Расскажите кредитору!

Финансовые сложности могут возникнуть у каждого, особенно при высоких процентных ставках. Как советует эксперт, надо вовремя сообщить об этом банку, чтобы вам подобрали план реструктуризации долга. Это могут быть кредитные каникулы, снижение ежемесячного платежа на период подтвержденных финансовых трудностей. Может быть и увеличение срока выплаты. Банки учитывают множество факторов, и в каждом случае решение принимается индивидуально.

Антон Киселёв подчеркнул, что банк всегда старается найти выход. В большинстве сложных случаях с долгами можно разобраться без инициирования банкротств. Банк справедливо оценит возможности клиента и постарается не допустить его несостоятельности. Кроме того, есть вариант и для тех, кто набрал кредитов в разных банках, а выплачивать оказался не в состоянии.

- В 2022 году Сбер запустил специальную межбанковскую программу, которая называется «Комплексное урегулирование задолженности». Это для тех клиентов, которые кредитуются в нескольких банках. Программа позволяет выработать единую согласованную схему реструктуризации, – отметил Киселёв.

Предлагают «всё списать»? Будьте осторожны!

- Есть действительно юристы, которые помогают собрать пакет документов для банкротства и отправить его в суд. Это нетривиальное действие: мы не каждый день объявляем себя банкротами, и здесь может потребоваться помощь. Но если вам предлагают: «Заплати нам сейчас 10% от номинала своей задолженности и завтра ты от нее избавишься», это точно неправда, и это тот самый «бесплатный сыр», который ведет в мышеловку, – предупредил эксперт.

Антон Киселёв советует, прежде чем обращаться к посредникам, обязательно их проверить: действительно ли эти люди оказывают юридическую помощь, или за громкими обещаниями избавить вас от долгов стоит только желание заработать на чужих бедах.

Основные признаки недобросовестных раздолжнителей: обещания списать все долги без последствий, требование предоплаты, использование недостоверной информации и отсутствие конкретных юридических рекомендаций.

Если вас уже обманули

Телефонные мошенники, умудряющиеся разводить людей с помощью одних только разговоров и абсурдных заявлений, в основном давят на нашу пугливость и неуверенность. Раздолжнители действуют так же. Легковерный клиент несет им всё больше и больше денег до тех пор, пока не наступит прозрение. Если с вами случилась такая беда, эксперт советует обязательно обратиться в банк. Там проконсультируют и, возможно, подскажут, как можно привлечь недобросовестного посредника к ответственности.

Запретить раздолжнителей как мошенников законодатели пока не готовы. Поэтому начали с ограничения этой рекламы. Как пишет «Фонтанка.ру», Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, запрещающий гарантировать в объявлениях списание долгов и призывать к неисполнению обязательств перед банками. Также специалисты банков должны будут информировать граждан о последствиях банкротства и возможности оформить его бесплатно через МФЦ. Во втором чтении инициативу пока не рассмотрели.

А пока вопрос раздолжнителей решается в верхних эшелонах власти, специалисты Сбербанка настоятельно рекомендуют сохранять здравомыслие и хладнокровие, решая свои финансовые вопросы исключительно в правовой плоскости и в сотрудничестве с банком. Дешевле выйдет…

Андрей Соколов

Иллюстрация: Банк России