В Коммунаре производят картон с заботой об экологии

В мероприятии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, управляющий партнер группы «КНАУФ» Манфред Грундке, генеральный консул ФРГ в Санкт-Петербурге Эльтье Адерхольд, председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Матиес Шепп, глава администрации Гатчинского муниципального района Людмила Нещадим и другие гости.

Открытием нового комплекса Международная группа КНАУФ завершила проект двухлетней модернизации производства в Коммунаре. В ходе его реализации были реконструированы очистные сооружения и установлена новая формующая часть картоноделательной машины для производства облицовочного картона.

Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволяет увеличить выпуск облицовочного картона, который используется для производства гипсовых строительных плит (гипсокартона), почти на 50 % - до 860 млн кв. м в год, повысить качество продукции и экспортный потенциал предприятия.

- Компания «КНАУФ Петроборд» и правительство Ленинградской области являются давними и надежными партнерами. Два года назад мы подписали соглашение и договорились, что компания вложит в реконструкцию своего производства - как в промышленные, так и в экологические технологии - более 3,5 млрд рублей. Это позволило производить картон высокого качества, который пользуется спросом и в России, и за рубежом, а после реконструкции очистных сооружений качество воды на выходе стало выше, чем на входе. Наше сотрудничество – хороший пример для немецкого, европейского и мирового бизнеса, который подтверждает: приходите и инвестируйте в Ленинградской области, и ваше производство будет рентабельным и надежным, - отметил в своем выступлении губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ходе модернизации на обе картоноделательные машины (КДМ) были установлены дисковые фильтры, улавливающие волокна и снижающие нагрузку на очистительные сооружения уже в процессе производства. Вместо вакуумных формеров на КДМ теперь установлено оборудование с плоскими сетками. Это позволяет выпускать картон с теми же физико-механическими свойствами, но с меньшей грамматурой. То есть на производство того же количества квадратных метров продукции теперь требуется меньше сырья. Макулатуру, которая является основным сырьем для «КНАУФ Петроборд», комбинат перерабатывает в объеме 250 тысяч тонн в год.

Выступая перед гостями, Манфред Грундке поблагодарил главу региона за помощь в реализации проекта по модернизации завода.

- Уже 26 лет компания КНАУФ осуществляет в России инвестиционные проекты. Общий объем составил 1,620 млрд евро, из них 126 млн приходится на предприятие в Коммунаре. С самого начала нашей деятельности в России мы старались как можно больше задействовать местных российских поставщиков. Это дало возможность выйти на степень локализации производства в 98 %. Мы оптимистично смотрим в будущее и верим в перспективы российского рынка, и сегодняшнее событие еще одно тому доказательство, - подчеркнул Манфред Грундке.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим добавила, что Гатчинскому району повезло иметь на своей территории крупное и современное предприятие, которое внедряет передовые экологичные технологии и заботится не только о развитии бизнеса, но и благополучии окружающей среды.

К открытию комплекса была приурочена благотворительная акция. Генеральный директор компании «КНАУФ Петроборд» Юрий Михайлов вручил директору Гатчинского комплексного центра социального обслуживания «Дарина» Ольге Максимихиной сертификат на благотворительную помощь номиналом один миллион рублей. На эти средства будет приобретено реабилитационное оборудование.

- Востребованность услуг реабилитации для детей – высокая. Особенно мы это поняли, когда проводили круглый стол с родителями детей-инвалидов. Мы глубоко благодарны руководству предприятия за оказанную помощь и высокий уровень социальной ответственности бизнеса, - сказала Людмила Нещадим.

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