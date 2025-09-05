Самозапрет на кредиты можно установить через МФЦ
Жители 47 региона могут обратиться в любой филиал, отдел, удаленное рабочее место или бизнес-офис МФЦ Ленинградской области, чтобы установить или снять запрет на получение кредита.
Рубрики: Общество
Также в МФЦ можно установить или снять самозапрет как для себя, так и для несовершеннолетнего ребенка.
Соответствующая услуга уже доступна в региональных МФЦ с 15 августа.
Механизм защиты от мошенников в виде самозапрета на кредиты начал предлагаться гражданам с 1 марта на портале «Госуслуги», теперь же это можно сделать через в МФЦ - соответствующее положение ФЗ от 26 февраля 2024 г. № 31-ФЗ вступило в силу 1 сентября.
Данная мера создана для защиты от мошенников, которые могут без согласия гражданина оформить кредит.
