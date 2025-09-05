Поиск на сайте
Самозапрет на кредиты можно установить через МФЦ

Жители 47 региона могут обратиться в любой филиал, отдел, удаленное рабочее место или бизнес-офис МФЦ Ленинградской области, чтобы установить или снять запрет на получение кредита.

Рубрики:  Общество

Также в МФЦ можно установить или снять самозапрет как для себя, так и для несовершеннолетнего ребенка. 

Соответствующая  услуга  уже доступна в региональных МФЦ с 15 августа.  

Механизм  защиты от мошенников в виде самозапрета на кредиты начал предлагаться гражданам с 1  марта на портале «Госуслуги», теперь же  это можно сделать через  в МФЦ - соответствующее  положение  ФЗ от 26 февраля 2024 г. № 31-ФЗ вступило в силу 1 сентября. 

Данная мера создана для защиты от мошенников, которые могут без согласия гражданина оформить кредит.  

Подробнее об услуге - на сайте МФЦ.