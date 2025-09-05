Самозапрет на кредиты можно установить через МФЦ

Также в МФЦ можно установить или снять самозапрет как для себя, так и для несовершеннолетнего ребенка.

Соответствующая услуга уже доступна в региональных МФЦ с 15 августа.

Механизм защиты от мошенников в виде самозапрета на кредиты начал предлагаться гражданам с 1 марта на портале «Госуслуги», теперь же это можно сделать через в МФЦ - соответствующее положение ФЗ от 26 февраля 2024 г. № 31-ФЗ вступило в силу 1 сентября.

Данная мера создана для защиты от мошенников, которые могут без согласия гражданина оформить кредит.

Подробнее об услуге - на сайте МФЦ.