В какое время суток судебный пристав может совершить исполнительные действия?

Конкретные часы проведения мероприятий определяет уже сам судебный пристав-исполнитель.

Однако из любого правила есть свои исключения.

Законодатель предусмотрел ряд случаев, когда визит судебного пристава в ночное время или даже в выходной день необходим. Речь идёт о случаях, которые не терпят никаких отлагательств.

- Угроза жизни и здоровью людей. Это первостепенная причина, где промедление действительно недопустимо.

- Обеспечение избирательного процесса. Если исполнение судебного акта напрямую связано с проведением выборов в органы госвласти или местного самоуправления.

- Срочное обеспечение иска. Когда требуется немедленно исполнить определение суда о наложении ареста на имущество или денежные средства.

- Обращение взыскания на скоропортящееся имущество. Если предметом взыскания являются продукты питания или другие товары, которые могут быстро прийти в негодность и обесцениться.

Даже при наличии этих обстоятельств, судебный пристав-исполнитель должен получить в письменной форме разрешение старшего судебного пристава, который незамедлительно уведомляет об этом главного судебного пристава субъекта Российской Федерации.

Пресс-служба ГМУ ФССП России