В какое время суток судебный пристав может совершить исполнительные действия?
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительные действия совершаются и меры принудительного исполнения применяются в рабочие дни с 6 часов до 22 часов.
Конкретные часы проведения мероприятий определяет уже сам судебный пристав-исполнитель.
Однако из любого правила есть свои исключения.
Законодатель предусмотрел ряд случаев, когда визит судебного пристава в ночное время или даже в выходной день необходим. Речь идёт о случаях, которые не терпят никаких отлагательств.
- Угроза жизни и здоровью людей. Это первостепенная причина, где промедление действительно недопустимо.
- Обеспечение избирательного процесса. Если исполнение судебного акта напрямую связано с проведением выборов в органы госвласти или местного самоуправления.
- Срочное обеспечение иска. Когда требуется немедленно исполнить определение суда о наложении ареста на имущество или денежные средства.
- Обращение взыскания на скоропортящееся имущество. Если предметом взыскания являются продукты питания или другие товары, которые могут быстро прийти в негодность и обесцениться.
Даже при наличии этих обстоятельств, судебный пристав-исполнитель должен получить в письменной форме разрешение старшего судебного пристава, который незамедлительно уведомляет об этом главного судебного пристава субъекта Российской Федерации.
Пресс-служба ГМУ ФССП России