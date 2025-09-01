В Гатчине 1 сентября открылась школа «Высший пилотаж»

Для сотен юных гатчинцев, которые будут учиться в центре образования «Высший пилотаже, все в этот день было впервые — первый день осени и первый день нового учебного года, первый шаг в стены новенькой школы и первое знакомство со своими будущими учителями и одноклассниками.

Несмотря на пасмурную погоду и моросящий дождь, во дворе школы собрались сотни школьников и их родителей. Конечно, волновались все, и все же это был настоящий праздник — с огромными букетами цветов, белыми бантами, торжественным поднятием флага России, первым звонком и теплыми напутствиями взрослых.

Как отметил Александр Дрозденко, поздравляя с этим событием школьников, их родителей и учителей, на данный момент «Высший пилотаж» - лучшая школа не только в Ленинградской области, но и во всем Северо-Западе России. Валентина Матвиенко назвала новую гатчинскую школу объектом образования даже не XXI, а XXII века.

Гатчинский центр образования «Высший пилотаж» стал плодом совместных усилий строителей, архитекторов, проектировщиков и дизайнеров, которые работали в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и региональной госпрограммы «Современное образование Ленинградской области».

На самой первой линейке Гатчинского центра образования «Высший пилотаж» состоялся, наверное, один из самых волнительных моментов этого дня — передача символического ключа от школы ее директору Наталье Хмелевой от строителей в лице исполнительного директора Гатчинской строительно-монтажной компании Вероники Адамюк.

И вот прозвенел первый звонок, и все классы, с первого по десятый, по очереди прошли в школу. Родители еще долго не расходились, все еще немного переживая, но уже понимая: их дети — в надежных руках. Впереди — годы обучения «высшему пилотажу», который станет для выпускников школы путевкой в такую большую, сложную и прекрасную жизнь.

Школа построена за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и рассчитана на 1175 человек (47 классов). Учебные секции для начальных и 5-11 классов размещены в отдельных помещениях, с разными входами. В школе есть обеденный зал на 635 мест, три спортзала, включая зал для маломобильных групп, стадион с футбольным полем и баскетбольной площадкой, современные зоны рекреации и беседки. Кроме того, школьники смогут заниматься на беговых дорожках и уличных тренажерах.

На втором этаже школы расположены многофункциональный зал на 763 места для проведения мероприятий, библиотека и медиатека с современным оборудованием.

В школе будет сделан упор на технологический и естественно-научный профиль. Сетевым партнером «Высшего пилотажа» стала Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, и с 5 класса здесь будут открываться кадетские классы.