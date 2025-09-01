В Гатчине 1 сентября открылась школа «Высший пилотаж»
Участие в открытии Гатчинского центра образования с символическим для микрорайона «Аэродром» города Гатчины названием «Высший пилотаж» приняли глава Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, Герой России, участник программы «Время героев» Валерий Енин.
Для сотен юных гатчинцев, которые будут учиться в центре образования «Высший пилотаже, все в этот день было впервые — первый день осени и первый день нового учебного года, первый шаг в стены новенькой школы и первое знакомство со своими будущими учителями и одноклассниками.
Несмотря на пасмурную погоду и моросящий дождь, во дворе школы собрались сотни школьников и их родителей. Конечно, волновались все, и все же это был настоящий праздник — с огромными букетами цветов, белыми бантами, торжественным поднятием флага России, первым звонком и теплыми напутствиями взрослых.
Как отметил Александр Дрозденко, поздравляя с этим событием школьников, их родителей и учителей, на данный момент «Высший пилотаж» - лучшая школа не только в Ленинградской области, но и во всем Северо-Западе России. Валентина Матвиенко назвала новую гатчинскую школу объектом образования даже не XXI, а XXII века.
Гатчинский центр образования «Высший пилотаж» стал плодом совместных усилий строителей, архитекторов, проектировщиков и дизайнеров, которые работали в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и региональной госпрограммы «Современное образование Ленинградской области».
На самой первой линейке Гатчинского центра образования «Высший пилотаж» состоялся, наверное, один из самых волнительных моментов этого дня — передача символического ключа от школы ее директору Наталье Хмелевой от строителей в лице исполнительного директора Гатчинской строительно-монтажной компании Вероники Адамюк.
И вот прозвенел первый звонок, и все классы, с первого по десятый, по очереди прошли в школу. Родители еще долго не расходились, все еще немного переживая, но уже понимая: их дети — в надежных руках. Впереди — годы обучения «высшему пилотажу», который станет для выпускников школы путевкой в такую большую, сложную и прекрасную жизнь.
Школа построена за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и рассчитана на 1175 человек (47 классов). Учебные секции для начальных и 5-11 классов размещены в отдельных помещениях, с разными входами. В школе есть обеденный зал на 635 мест, три спортзала, включая зал для маломобильных групп, стадион с футбольным полем и баскетбольной площадкой, современные зоны рекреации и беседки. Кроме того, школьники смогут заниматься на беговых дорожках и уличных тренажерах.
На втором этаже школы расположены многофункциональный зал на 763 места для проведения мероприятий, библиотека и медиатека с современным оборудованием.
В школе будет сделан упор на технологический и естественно-научный профиль. Сетевым партнером «Высшего пилотажа» стала Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, и с 5 класса здесь будут открываться кадетские классы.