«Химозских детей» обследуют медики

В больнице сейчас находятся 6
несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 17 лет. Известно,
что документов и регистрации ни у кого из детей нет. Некоторое время семья
проживала в Санкт-Петербурге, а также в Псковской области. Дети умеют читать и
писать, интересуются шахматами.
В больнице дети пройдут полный
медицинский осмотр, который в отношении них ни разу не проводился.
После визита в больницу в администрации
Гатчинского района прошло экстренное совещание. На повестке ряд вопросов, в их
числе: прохождение детьми психолого-медико-педагогической комиссии для
составления индивидуального образовательного маршрута на каждого ребенка;
оформление документов, а также их дальнейшее жизнеустройство.
Уполномоченный пообщался со всеми
детьми и с их матерью, которая также находится в больнице, сообщается
пресс-служба омбудсмена. Тамара Литвинова передала детям канцелярские принадлежности,
альбомы, книги, раскраски, карандаши и фломастеры, сладкие новогодние подарки.
Фото: http://47deti.ru/news?id=1280