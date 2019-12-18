«Химозских детей» обследуют медики

В больнице сейчас находятся 6 несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 17 лет. Известно, что документов и регистрации ни у кого из детей нет. Некоторое время семья проживала в Санкт-Петербурге, а также в Псковской области. Дети умеют читать и писать, интересуются шахматами.

В больнице дети пройдут полный медицинский осмотр, который в отношении них ни разу не проводился.

После визита в больницу в администрации Гатчинского района прошло экстренное совещание. На повестке ряд вопросов, в их числе: прохождение детьми психолого-медико-педагогической комиссии для составления индивидуального образовательного маршрута на каждого ребенка; оформление документов, а также их дальнейшее жизнеустройство.

Уполномоченный пообщался со всеми детьми и с их матерью, которая также находится в больнице, сообщается пресс-служба омбудсмена. Тамара Литвинова передала детям канцелярские принадлежности, альбомы, книги, раскраски, карандаши и фломастеры, сладкие новогодние подарки.

Фото: http://47deti.ru/news?id=1280