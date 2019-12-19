Протест или закон? Кто победит в этой борьбе, решать только тебе

Лицо политического экстремизма

В этом году подобные волнения можно было наблюдать сразу в нескольких местах планеты: восстание «желтых жилетов» во Франции, многотысячные митинги в Венесуэле, почти боевые столкновения в Гонконге, беспорядки в испанской Каталонии. Не обошлось нынешним летом и в некоторых российских городах: самыми шумными стали несогласованные властями протестные акции в Москве, накануне выборов в Мосгордуму.

Демократия предполагает свободное выражение гражданами своей позиции, включая санкционированные митинги и шествия – эту возможность россиянам гарантирует Конституция. И замысел оппозиционных политиков, стремящихся к власти, тоже можно понять. Плохо другое – когда под знамена «борьбы за светлое будущее» любыми способами вовлекаются подростки и даже совсем еще дети, не всегда способные отличить искренний гражданский порыв за перемены к лучшему от банальной жажды быстро прославиться, заработать политический капитал, дорваться до власти. Такие «оппозиционеры» в случае успеха быстро забывают своих сторонников, преследуя собственные интересы. Это лицо политического экстремизма.

А ведь вместе с юными участниками несанкционированных акций протеста на опасный путь столкновения с правоохранительными органами часто вступают и родители, которые до последнего даже не предполагают, как проводят свое свободное время их отпрыски. И оказываются очень удивлены, когда им звонят из полиции с просьбой забрать домой своих несовершеннолетних чад. А то и выплатить немаленький штраф за нарушение общественного порядка.

Дискуссии в обществе необходимы. Об этом напомнил на днях Валерий Фадеев, советник президента РФ, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека: «Политические права очень важны – это всегда резонансная тема. В то же время желательно, чтобы такие манифестации были согласованы с властями. Российское законодательство позволяет проводить публичные акции, а незаконные манифестации неуместны».

Безопасность в приоритете

К сожалению, часто происходит так: власти города идут навстречу требованиям политических активистов и согласовывают конкретное место для публичного собрания или шествия, но потом организаторы меняют свои планы и всё равно идут в центр, перекрывая улицы для проезда транспорта и прохода граждан. Это вынуждает полицию применять меры, иногда достаточно жесткие. Однако безопасность всегда в приоритете. Из-за желания отдельных активистов высказаться не должны ущемляться права других людей.

И про это, в первую очередь, должны рассказывать родители своим детям – об ответственности и соблюдении действующих законов, какими бы несправедливыми они не казались на первый взгляд. А уже потом о политике, гражданских свободах и выборных технологиях.

Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности, а санкции за нарушение действующего законодательства даже в небольшой степени могут в дальнейшем серьезно осложнить и жизнь, и карьеру – даже если это «всего лишь» административный штраф или арест на 15 суток. Об этом всегда стоит помнить, выходя на несогласованный митинг или шествие.

Подводя итог, можно сказать словами Дмитрия Медведева, премьер-министра России, высказанными 5 декабря на пресс-конференции с российскими СМИ: «Политические разногласия и проблемы общества невозможно решить ни в социальных сетях, ни на улицах. Можно заявить свое мнение – это абсолютно нормально, но делать это нужно в порядке, предусмотренном действующими правилами – иначе мы дойдем до очень опасных ситуаций, которые в нашей стране могут превратиться в бунт – бессмысленный и беспощадный».

Единый экстренный канал помощи: 102/112 (бесплатно для любых операторов мобильной связи)

Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: (812) 495-35-01

«Телефон доверия» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для сообщения о правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел РФ: (812) 573-21-81



