Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

10.09.2025 с 10:00 до 21:00

Войсковицкое ТУ:

д. Войсковицы.   

 

10.09.2025 с 09:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой,

п. Суйда.    

 

10.09.2025 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское,

д. Новое Колено,

СНТ «Родник».   

 

10.09.25 09:00до 17:00 

Коммунарское ТУ:

г. Коммунар:

ул. Школьная д. 22а, 24, 15, 15а, 15г; 

ул. Пионерская д. 21а, 21"; 

Администрация МО, ул. Школьная д.15в. 