Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 сентября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
10.09.2025 с 10:00 до 21:00
Войсковицкое ТУ:
д. Войсковицы.
10.09.2025 с 09:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой,
п. Суйда.
10.09.2025 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское,
д. Новое Колено,
СНТ «Родник».
10.09.25 09:00до 17:00
Коммунарское ТУ:
г. Коммунар:
ул. Школьная д. 22а, 24, 15, 15а, 15г;
ул. Пионерская д. 21а, 21";
Администрация МО, ул. Школьная д.15в.
