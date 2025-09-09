Новые меры поддержки — бизнесу Ленобласти

«Работы меньше не будет. Поручил удвоить объём поддержки малого и среднего бизнеса за три года, помогать не только стартапам, но и компаниям-«локомотивам», которые создают рабочие места и формируют налоги. Ещё одна задача — возобновить строительство производственных площадок — технопарков, типовых цехов и ангаров, доступных малому бизнесу. Также поручил обеспечить доступ предпринимателей к онлайн-сервисам, простимулируем создание ИТ-компаний и проектов в сфере искусственного интеллекта», — рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В 2025 году на поддержку малого и среднего бизнеса в Ленинградской области выделено 1 млрд рублей, из них 600 млн направлено на гранты и субсидии. Финансовую помощь уже получили 140 компаний. Отдельное внимание уделяется ветеранам специальной военной операции: для них действуют гранты до 3 млн рублей, льготные займы под 1% и налоговая ставка 1%. Работодатели, создающие рабочие места для ветеранов с инвалидностью, получают компенсации.

За последние десять лет число предпринимателей в регионе выросло почти вдвое. Сегодня в Ленинградской области работает более 82 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Более 60% социальных услуг в регионе оказывают частные компании, что подтверждает эффективность конкуренции в этой сфере. Малый бизнес обеспечивает рабочие места для почти 400 тысяч жителей и остаётся ключевым драйвером устойчивости экономики региона.