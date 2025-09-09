Воспитание олимпийцев продолжается!

Популярность ежегодного детского фестиваля бега растет. Как рассказала начальник сектора гатчинского спорткомитета Наталья Короткова, всего в этот раз на участие в соревнованиях было подано 1900 заявок – почти предельно возможное количество. Первыми на старт воскресным утром вышли малыши в возрасте до трех лет включительно. Дистанцию для трехлеток сократили до 30 метров – по опыту прошлых лет. В итоге, короткую дистанцию на фестивале пробежало 257 малышей.

На дистанцию 60 метров было заявлено 1700 спортсменов, самая активная группа – 6-8 лет, а самая малочисленная, традиционно, 11-12 лет, поскольку в таком «солидном» возрасте дети уже более ответственно подходят к соревнованиям. Уровень подготовки у них значительно выше, многие занимаются в спортивных секциях.

Однако Наталья Короткова с сожалением отметила, что родители не столь серьезно относятся к этим соревнованиям, как хотелось бы:

- Многие дети начинают свой путь в мир спорта с участия в фестивале «Воспитаем олимпийцев», и на первых порах, когда ребенок маленький, родители должны быть хорошо осведомлены, что такое «положение о соревнованиях», что такое беговая дорожка и где она находится, как следует подготовиться, рассчитать время. В результате общения с родителями становится понятно, что не все готовы жить в ритме спорта, а ритм спорта – это дисциплина и ответственность. Не каждый человек должен быть спортсменом, но, если ваш ребенок занимается физкультурой или спортом, дисциплине нужно уделять большое внимание. Мы как организаторы спортивных событий в этом помогаем, подсказываем, тренеры тоже ведут теоретическую подготовку.

Жители Гатчинского округа, участники соревнований, гости фестиваля «Воспитаем олимпийцев» остались очень довольны и благодарны организаторам: семейный праздник спорта удался. Независимо от результата, каждый, кто пересек линию финиша, получил памятную медаль участника забега и вкусный приз. На сцене торжественно награждали тех, кто вошел в первую десятку в своей возрастной группе, и три лучших бегуна поднимались на пьедестал почета.

4-летняя Аделина Алмазова участвовала в соревнованиях уже в третий раз и впервые – самостоятельно. До этого разрешалось бежать с кем-то из близких в качестве моральной поддержки, и Аделина преодолевала дистанцию вместе со старшей сестрой Доминикой, которая уже семь лет принимает участие в забегах «олимпийцев». Как рассказала мама девочек, для спортсменок главное не победа, главное – участие: «Очень нравится атмосфера соревнований, каждому ребенку в любом случае дают сладкий подарок и медаль, так что дети получают только положительные эмоции».

Победителем в своем забеге среди 5-леток стал Лев Халонен. Пловец и скалолаз, он пробежал 60 метров за 16 секунд – без двух сотых. Болеть за Леву пришла вся семья – человек восемь, и все порадовались результату. Лев участвует в соревнованиях третий раз, но первым прибежал впервые. Мама спортсмена поделилась положительными эмоциями: «Нам очень нравится этот фестиваль, мы каждый год участвуем. Особенно радует, что здесь можно познакомиться с огромным количеством детских спортивных секций Гатчины и получить сертификат на пробные занятия».

6-летняя Диана Журавлева завоевала «серебро» в своем забеге и немножко расстроилась, потому что в прошлом году она была первой. Но бег – не главное: Диана занимается плаванием и танцами, и все равно медаль «олимпийца» и в этот раз при ней.

В числе серебряных призеров в своей возрастной группе – 5-летний Кирилл Сотниченко, средний сын организатора народного движения помощи воинам СВО «Ангелы тыла» Анны Сотниченко. От «золота» Кирилла отделяют сотые доли секунды. Вместе с ним на вторую ступень пьедестала поднялся и младший – 4-летний Никита, он тоже участник соревнований. Мальчишки занимаются спортом – рукопашным боем, самбо, акробатикой. Старший – легкоатлет – раньше был завсегдатаем фестиваля, но теперь перерос детские забеги и приходит поболеть за младших братьев. Но главным болельщиком в этот день был папа ребят, приехавший в отпуск из зоны специальной военной операции.

Фестиваль «Воспитаем олимпийцев» с каждым годом набирает обороты, популярность забега растет, и теперь юные спортсмены и их болельщики будут готовиться к следующим – юбилейным соревнованиям.

Андрей Соколов