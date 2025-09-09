Мечта, ведущая в небо: Герой России Дамир Юсупов выступил на форуме «Территория БезОпасности»

Строгая формулировка при вручении звания Героя России: «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях», — лишь официальный итог всего нескольких десятков секунд полёта Airbus A321 «Уральских авиалиний» под командованием Дамира Юсупова.

Во время взлёта из аэропорта Жуковский (Московская область) пассажирский лайнер столкнулся со стаей птиц, в результате повреждения получили оба двигателя, как следствие — упала их мощность. Аварийный борт оторвался от взлетно-посадочной полосы (ВПП), но из-за большой потери тяги набрать безопасную для продолжения полёта высоту самолёт не мог.

В распоряжении командира Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина фактически было несколько секунд на принятие верного решения. Пилотам удалось посадить воздушное судно в поле неподалёку от ВПП. Все находившиеся на борту 233 человека остались живы.

«В момент жёсткой посадки личный и служебный телефоны куда-то улетели, разбился планшет, поэтому обратился ко второму пилоту с просьбой позвонить жене. Ее номер помню наизусть. Созвонились и сообщил, что у нас все нормально», — рассказал о первых минутах после вынужденного приземления Дамир Юсупов.

Интересен и путь будущего Героя России в авиацию. Отец Дамира Юсупова был пилотом, поэтому о небе он грезил с детства. Препятствием оказалась медицинская комиссия — не прошёл по зрению. Но юношескую мечту о работе над облаками не оставил, попробовав стать курсантом в 32 года. На этот раз успешно. Известное в стране Бугурусланское лётное училище гражданской авиации им. П.Ф.Еромасова открыло Дамиру Юсупову дорогу в профессиональные пилоты.

«У меня достаточно хорошо все было в жизни, но было неудовлетворение от того, что мечта оставалась лишь мечтой. Даже корил себя за это. И когда узнал, что можно обучаться на пилотов даже в зрелом возрасте, то решился на то, чтобы круто изменить свою судьбу», — отметил Дамир Юсупов.

По словам пилота, небо ошибок не прощает. Поэтому важно детально разбираться в теории, отрабатывать на практических занятиях различные ситуации и постоянно заниматься самоподготовкой. Этими же принципами стоит ориентироваться и сегодняшним студентам любых институтов и факультетов. Тогда, как отметил Дамир Юсупов, мечта станет реальностью и придёт успех!

Стоит добавить, что второй пилот Airbus A321 Георгий Мурзин также был удостоен звания Герой России, а члены кабинного экипажа были награждены Орденами Мужества.

