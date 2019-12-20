«Система-112» стала доступна для каждого!

Эту функцию поддерживают все операторы связи, работающие на территории региона.

В текстовом сообщении на номер 112 необходимо указать причину обращения, данные о времени и месте происшествия, фамилию, имя и отчество заявителя, а также данные о тех, кому требуется помощь и их состоянии. В случае сообщения о совершившемся преступлении, нужно указать обстоятельства происшествия, приметы лиц, совершивших правонарушение, данные об очевидцах и причиненном ущербе.

Остальным гражданам специалисты рекомендуют вызывать экстренные службы только с помощью телефонного звонка. Поскольку по телефону диспетчер может сразу уточнить дополнительную информацию, которая важна для организации оперативной помощи. Например, как быстрее проехать до места происшествия, на каком этаже произошел несчастный случай или преступление, какой код домофона и т.п.

Номер «112» является единым номером вызова служб экстренного реагирования: скорой медицинской помощи, полиции, аварийной газовой службы, пожарной охраны, спасательных служб. Звонок на единый номер «112» можно сделать со стационарного или мобильного телефона, с нулевым балансом на счету, если отсутствует сотовая связь или в телефоне нет сим-карты.

Сейчас в «системе 112» региона работает 66 операторов. В среднем на номер «112» поступает 3,8 тысяч вызовов в день. При необходимости к работе с заявителями подключаются профессиональные психологи, переводчики с иностранного языка.