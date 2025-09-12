Голосование «по-взрослому»: в Гатчине прошли выборы главы Волшебного леса

Выборы губернатора в Ленинградской области стали не только важным политическим мероприятием, но и интересным семейным событием. Впервые в регионе реализуется проект «Детское обучающее игровое голосование «Выбирай-Ка!», направленный на то, чтобы даже самые юные жители почувствовали атмосферу избирательного процесса.

Выборы «по-взрослому»

Автором идеи проекта «Выбирай-Ка!» стала член Молодежной избирательной комиссии Ленинградской области Наталья Громская. Проект был поддержан Избирательной комиссией Ленинградской области и Российским фондом свободных выборов.

Как рассказала председатель Молодежной избирательной комиссии Ленинградской области Виктория Беляева, проект «Выбирай-Ка!» реализуется на территории всей Ленинградской области 12 и 13 сентября, в дни голосования на выборах губернатора Ленинградской области. Проект направлен на формирование навыка участия в избирательном процессе у будущих избирателей в возрасте 4-11 лет.

Всего в регионе открылся 21 «детский участок». Два из них организованы в Гатчинском округе: один открылся 12 сентября в Гатчине в детском саду №18 (УИК № 374), второй откроется завтра, 13 сентября, в деревне Сяськелево (УИК № 467).

Голосовать на «детский участок» в Гатчине пришли воспитанники детского сада и дети, чьи родители выбирали главу региона в УИК №347. Детское голосование было организовано «по-взрослому», полностью воспроизводя процедуру настоящего голосования. Для ребят были подготовлены паспорта избирателей, бюллетени, «секретная» кабинка и ящик для голосования. Но сами «выборы» проходили в увлекательном сказочном формате: для детей была организована игра «Выборы в Волшебном лесу». Малышам предложили представить себя жителями Волшебного леса, выбирающими героя, который может спасти лес от последствий урагана.

Кто станет главой Волшебного леса?

В сказочный «бюллетень» были включены шесть кандидатов на должность Главы леса — хорошо знакомые ребятам сказочные герои Богатырь Добрыня, Кощей Бессмертный, Баба Яга, Змей Горыныч, Василиса Премудрая и Кот Ученый. Организатором выборов в Волшебном лесу стал Зайка ВыбирайКа.

К полудню в «Волшебном лесу» детского сада № 18 проголосовало уже больше двадцати детей. Для малышей «выборы» стали интересным и по-настоящему праздничным событием. Сначала ребятам предложили посмотреть мультфильм, в котором были представлены «избирательные программы» каждого сказочного кандидата. Потом малыши, один за другим, получили «паспорт юного избирателя», поставили свои «автографы» в журнале, закрепив их яркой цветной печатью. Поставив галочку в «секретной» кабинке в виде сказочной избушки, ребята опустили свой «бюллетень» в ящик для голосования.

Каждый маленький «избиратель» получил не только «бюллетень» со сказочными героями и «паспорт юного избирателя», но и приятные призы — маленький флаг России, наклейки и раскраски со сказочными жителями Волшебного леса. Также ребятам предложили принять участие в фотоконкурсе. Каждый мог сфотографироваться с Зайкой ВыбирайКой. Все фотографии будут опубликованы в группе Молодежного Леноблизбиркома ВКонтакте. Авторы трех лучших фото, определенных путем случайной выборки, получат специальные призы.

- Мне очень понравилось здесь сегодня, - говорит шестилетняя Маша. - Я проголосовала за Богатыря Добрыню. Добрыня сильный и добрый, он защищает Волшебный лес от плохих людей. Я бы хотела, чтобы в Волшебном лесу жили сказочные волшебники, чтобы никто никого не обижал, и чтобы было все хорошо.

Первый опыт «детского голосования» удался!

- Для нас это новый опыт — не только «детских выборов», но и голосования вообще, - говорит заведующая детским садом №18 Елена Алексеева. - Выборы на базе нашего детского сада проходят впервые. И, конечно, приятно думать, что сюда приходят голосовать родители наших детей, которые приписаны к УИК №347. Игра «Выбирай-Ка» хорошо продумана в плане понимания психологии маленьких детей. Детям она очень понравилась, и они были просто счастливы участвовать в этом сказочном приключении. Впервые в жизни они осознанно выбирали главного героя и очень радовались этому. Важно, что эта игра воспитывает в них активную гражданскую позицию: ребенок знает, что делает - он анализирует «кандидатуры», уединяется, чтобы совершить свой выбор.

Как отметила Виктория Беляева, после окончания голосования на всех детских «участках» Ленинградской области будут подведены итоги выборов, которые определят имя сказочного героя — будущего Главы леса.

- Игра «Выбирай-Ка» замечательна по своей идее, - говорит руководитель избирательной комиссии УИК № 374 Александр Беляев. - Она дает молодому поколению понимание важности выборов и самого процесса их проведения. Большую роль играет и пример родителей. К нам на участок с утра приходят мамы и папы с детьми, то есть выборы становятся семейным событием. Взрослые выполняют свой гражданский долг, а дети — свой, пока еще в игровой форме, но уже со всеми «взрослыми» атрибутами». Очень важно, чтобы дети с малых лет понимали, что их выбор важен - важен для них самих и для их семьи, для их собственного будущего, будущего родного края и всей страны. Непосредственное знакомство с процедурой выборов воспитывает в детях чувство патриотизма и дает им возможность еще до своего совершеннолетия подготовиться к будущим избирательным компаниям.

Юлия Лысанюк