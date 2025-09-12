Мемориал героям СВО открыт в Кудрово

«Искренний, пронзительный, человечный — этот мемориал объединяет нашу память, гордость и подвиг героев. Для Кудрово, построенного уже в современной России, он символизирует Отечество, людей и веру — то, за что сражаются на СВО наши ребята. Здесь, рядом с жилыми кварталами и храмом, под флагом России, особенно ясно ощущается связь времен и поколений», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Идея создания памятника была реализована по итогам архитектурного конкурса, организованного Комитетом градостроительной политики Ленинградской области.

Первое место занял эскизный проект архитектора Анастасии Прокофьевой и скульптора Мейрама Геймранова. Скульптурная композиция, установленная в центре Кудрово, получила название «Три богатыря» благодаря отклику жителей, которые еще до открытия стали так называть будущий мемориал.

Открытие мемориала совпало с днем памяти святого благоверного князя Александра Невского, воина и защитника русской земли, которого почитают как небесного покровителя Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Мемориал стал новой точкой притяжения для жителей и символом уважения к подвигу участников специальной военной операции.