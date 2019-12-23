Как дети рисовали рассветы космонавта

Конкурс
был посвящен 85-летию со дня рождения Героя Советского Союза летчика-космонавта
Германа Титова и проводился в рамках патриотического проекта «Памяти предков
будем достойны» (руководитель
Петр Бабенко). Инициаторов поддержал руководитель художественного отделения
Сиверской детской школы искусств им. И.И. Шварца Александр Златкин.
В
конкурсе приняли участие 124 юных художника в трех возрастных группах, из них
48 стали победителями - учащиеся Гатчинской художественной школы, Сиверской ДШИ
и изостудии «Ступеньки» Гатчинского городского Дома культуры.
Работы
оценивались в номинациях «Портрет», «Живописное решение», «Композиционное
решение», «Графическое решение». Отдельно была представлена номинация «Скульптура»,
где отличилась Гатчинская художественная школа.
Участников
конкурса и их педагогов поздравил глава администрации Сиверского городского
поселения Дмитрий Румянцев. Призы для победителей были предоставлены депутатами
Законодательного собрания Ленинградской области Сергеем Коняевым и Людмилой Тептиной.