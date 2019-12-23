Как дети рисовали рассветы космонавта

Конкурс был посвящен 85-летию со дня рождения Героя Советского Союза летчика-космонавта Германа Титова и проводился в рамках патриотического проекта «Памяти предков будем достойны» (руководитель Петр Бабенко). Инициаторов поддержал руководитель художественного отделения Сиверской детской школы искусств им. И.И. Шварца Александр Златкин.

В конкурсе приняли участие 124 юных художника в трех возрастных группах, из них 48 стали победителями - учащиеся Гатчинской художественной школы, Сиверской ДШИ и изостудии «Ступеньки» Гатчинского городского Дома культуры.

Работы оценивались в номинациях «Портрет», «Живописное решение», «Композиционное решение», «Графическое решение». Отдельно была представлена номинация «Скульптура», где отличилась Гатчинская художественная школа.

Участников конкурса и их педагогов поздравил глава администрации Сиверского городского поселения Дмитрий Румянцев. Призы для победителей были предоставлены депутатами Законодательного собрания Ленинградской области Сергеем Коняевым и Людмилой Тептиной.