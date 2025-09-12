Как превратить молодежь из мишени террора в его противника

Мероприятие, организованное комитетом по местному самоуправлению (МСУ), межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленобласти, собрало представителей власти, правоохранительных органов, волонтёрских движений, религиозных общин и экспертного сообщества. Темой дискуссии стала перспектива развития волонтёрского движения в сфере противодействия экстремизму и идеологии терроризма.

Киберволонтёры

Как отметил в своём выступлении заместитель председателя комитета по МСУ Андрей Панов, основная работа ведомства лежит в информационной сфере — это превентивные меры, просвещение и создание защитного контента. Однако современные угрозы эволюционируют, уходя в цифровое пространство, где традиционные методы часто бессильны.

Ответ на этот вызов — киберволонтёрство. Руководитель Координационного центра СПб-ГУПТиД Людмила Тихонова рассказала о подготовке отрядов цифровых добровольцев.

Эти молодые люди, подкованные в IT и соцсетях, могут выявлять деструктивный контент, работать в патриотических блогах, создавать позитивный цифровой след и быть «санитарами» в этой среде.

Директор Центра экспертиз РГПУ им. Герцена Александр Прилуцкий рассказал о специфике этнорелигиозного экстремизма, выявленной студентами в ходе исследований. Важный момент: молодёжь — не просто объект для защиты, но и субъект исследования, способный глубже понять механизмы манипуляции сознанием своих сверстников.

Война в гаджетах

Представитель Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Ирина Корзанова наглядно показала, как волонтёры могут взаимодействовать с правоохранителями, передавая сведения о противоправном контенте. Короткие ролики, которые она продемонстрировала, — пример того, как говорить с молодёжью на понятном ей языке: чётко, визуально, без казёнщины.

Главный итог круглого стола: современная борьба с идеологией терроризма и экстремизма ведётся не на площадях, а в гаджетах. Молодёжь, являясь основной мишенью для вербовщиков, одновременно обладает наибольшим потенциалом для противодействия им.