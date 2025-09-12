Школьники Ленинградской области получили 12 тысяч карт «Школа 47»

Новая карта, разработанная с учетом потребностей учащихся и их родителей, выполнена в уникальном дизайне, посвященном Ленинградской области. Ее главная ценность — это многофункциональность. Благодаря интеграции с системами контроля доступа и организации питания карта решает несколько задач одновременно. Родители получают возможность в режиме реального времени отслеживать расходы ребенка на обеды и получать уведомления о том, когда он пришел в школу и когда ее покинул. Это позволяет легко контролировать бюджет и обеспечивает дополнительную безопасность. Держателям карты также доступны специальные предложения и скидки от партнеров проекта.

«Карта «Школа 47» снижает риск потери наличных денег ребенка и обеспечивает безопасные платежи, которые могут отслеживать родители. Через удобный и защищенный инструмент дети получают практический опыт управления личными финансами, планирования бюджета и накоплений. Таким образом, мы закладываем фундамент для формирования поколения, готового к уверенной жизни в условиях цифровой экономики», - прокомментировал Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка..

Внедрение школьных сервисов на основе карты «Школа 47» будет осуществляться по мере технической готовности каждого конкретного учебного заведения. Получить карту можно в любом отделении Сбера на территории Ленинградской области.

Фото freepik.com