Возрождение священного образа: «Спаситель с апостолами» снова в Павловском соборе

«Мы сохраняем каждую деталь подлинной росписи. Под слоями краски было обнаружено первоначальное золочение фона. Оказалось,он изначально изображал небесный свод. Наши мастера уже воссоздали облака, скоро добавят и позолоченные элементы. Также под слоями обнаружили надписи — на скрижалях оказались цитаты из Нового Завета на старославянском»,

— отметил зампред областного правительства Владимир Цой.

Также реставраторы завершили работу над медальонами: «Святой Марии Магдалины», «Преображение Господне», «Иосиф и Мария». Осталось лишь покрыть их защитным лаком.

Фото: Телеграм-канал Админка Ленобласти