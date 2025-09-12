Возрождение священного образа: «Спаситель с апостолами» снова в Павловском соборе
В Гатчине продолжается реставрация живописи храма XIX века — специалисты уже выполнили 85% работ. Мастерам удалось воссоздать не только общую композицию, но и тончайшие детали: лики ангелов, исторические одеяния и даже оригинальный оттенок волос. Апостолам вернули канонические атрибуты — меч и ключ.
Рубрики: Культура
«Мы сохраняем каждую деталь подлинной росписи. Под слоями краски было обнаружено первоначальное золочение фона. Оказалось,он изначально изображал небесный свод. Наши мастера уже воссоздали облака, скоро добавят и позолоченные элементы. Также под слоями обнаружили надписи — на скрижалях оказались цитаты из Нового Завета на старославянском»,
— отметил зампред областного правительства Владимир Цой.
Также реставраторы завершили работу над медальонами: «Святой Марии Магдалины», «Преображение Господне», «Иосиф и Мария». Осталось лишь покрыть их защитным лаком.
Фото: Телеграм-канал Админка Ленобласти
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.