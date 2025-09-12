«Очередной шаг к мечте сделан. Сделайте его и вы – приходите на выборы! - сказала Людмила Николаевна журналистам после того, как опустила бюллетень в урну.

Сегодня, 12 сентября, первый день голосования на выборах губернатора Ленинградской области.

Избирательные участки в Гатчинском округе будут работать с 08:00 до 20:00.