Выборы губернатора Ленинградской области проходят активно
Глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим проголосовала на выборах губернатора Ленинградской области.
«Очередной шаг к мечте сделан. Сделайте его и вы – приходите на выборы! - сказала Людмила Николаевна журналистам после того, как опустила бюллетень в урну.
Сегодня, 12 сентября, первый день голосования на выборах губернатора Ленинградской области.
Избирательные участки в Гатчинском округе будут работать с 08:00 до 20:00.
