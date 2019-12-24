Пятеро пьяных водителей и пятьдесят нарушителей

В Гатчинском районе в минувшие выходные – с субботнего вечера до воскресного утра – силами отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району проводилось оперативно-профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения «Нетрезвый водитель».

За одну ночь личным составом Госавтоинспекции было проверено более 300 водителей и, в результате, обнаружено пятеро нетрезвых. Состояние алкогольного опьянения у них было установлено при помощи специального технического средства «Алкотектор». Кроме того, за время проведения операции сотрудники ГАИ выявили еще полсотни нарушений правил дорожного движения. Пять транспортных средств было задержано и помещено на спецстоянку.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» будет проводиться на территории Гатчинского района на постоянной основе. Соблюдайте режим трезвости!