Осторожно: на дорогах – дети-водители!

Сотрудники ГАИ ведут скрытый контроль на дорогах, пресекая нарушения со стороны несовершеннолетних пешеходов и водителей двухколесной техники. В целом по наблюдениям инспекторов, дисциплинированность повышается.

- С наступлением летних каникул тема детской безопасности на дорогах становится особенно актуальной, – говорит начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России «Гатчинское» Александр Соколов. – Отдельная проблема – дети и подростки на велосипедах, самокатах, так называемых средствах индивидуальной мобильности. Эта категория наиболее уязвима на проезжей части, в том числе и по причине несоблюдения правил.

Многие дети пересекают проезжую часть по нерегулируемым пешеходным переходам не спешиваясь. Дети забывают, что дорогу надо не переезжать, а переходить. Взрослые подают нехороший пример – делают то же самое. У нас зарегистрировано значительное количество наездов как на детей, так и на взрослых, которые, например, переезжали проезжую часть на электросамокатах.

Хотелось бы обратиться к взрослым гражданам: видите ребенка, который собирается переезжать, а не переходить дорогу – пресекайте. Хотя сейчас мы уже в течение месяца проводим такую акцию как скрытый контроль.

- Как это происходит? «Большой Брат видит тебя»?

- Скрытый контроль ведется при помощи патрульных машин без стандартной раскраски. Мы выезжаем в гражданской форме одежды и пресекаем любые нарушения как со стороны взрослых пешеходов, так и со стороны детей.

- Так можно?

- Можно. Если инспектор видит нарушение правил дорожного движения, он подходит, представляется, показывает удостоверение. Соответственно, если это ребенок, задерживает ребенка. Если это совершеннолетний, составляет административный материал.

Детей до 18 лет мы доставляем в территориальный отдел полиции. С 16 лет, напомню, предусмотрена административная ответственность за любые административные правонарушения. Но до 18 лет мы доставляем подростков в полицию, потому что материал должен быть составлен в присутствии законного представителя несовершеннолетнего.

- Много таких задержаний?

- Да, мы сейчас плотно работаем в этом направлении, так как что ни день, то пешеход-нарушитель. Когда мы задерживаем ребенка, отрабатываем сразу по трем позициям. Первое – это комиссия по делам несовершеннолетних, куда мы направляем материал. Второе – это наше отделение по делам несовершеннолетних в Гатчинском УМВД. И третье – это школа. Мы сообщаем педагогам о том, что их ребенок нарушил правила дорожного движения, собираем этот класс и проводим с ними занятие. Ну, и, конечно, вызываем родителей для беседы.

Если ребенок не достиг 16 лет – не является субъектом административного правонарушения, мы составляем рапорт и выносим определение об отказе в возбуждении административного производства, а дальше, опять же, комиссия по делам несовершеннолетних принимает решение.

Но здесь есть очень важный момент. Если ребенок попадется повторно, его поставят на учет в отделении по делам несовершеннолетних. А это уже пятно на репутации – на будущее, на перспективу. Многие родители этого не понимают, но кто понимает, тот с первого раза принимает меры, чтобы нарушение не повторялось.

- Насколько действенна эта мера по отношению к пешеходам?

- Работа приносит свои плоды. Всё меньше и меньше становится людей, которые не спешиваются перед пешеходным переходом или перебегают дорогу в неположенном месте. Мы активизировались в конце апреля – начале мая, и результаты видны. Езжу по Гатчине на машине нейтральной окраски, смотрю – дети и взрослые соблюдают правила, хотя поблизости инспектора ГАИ не видят. Но мы и дальше намерены профилактировать эти нарушения.

- Сколько ДТП с участием детей зарегистрировано с начала года?

- За первые четыре месяца – шесть дорожно-транспортных происшествий с детьми в возрасте до 16 лет. В результате этих аварий семеро детей получили травмы. Из них двое были пассажиры, находились в детском удерживающем устройстве,

и двое были пассажирами автобуса, который попал в серьезную аварию в районе Жабино, когда грузовик не пропустил рейсовый автобус. К счастью, дети не получили тяжелых травм.

По возрастным категориям пострадавшие распределяются так: до семи лет – один ребенок, от семи до девяти – тоже один, 10–14 лет – четверо раненых, и один был 16-летний. Шестеро детей, попавших в ДТП, учатся в школе, и один – детсадовец, в том числе пятеро – жители Гатчинского округа: два пассажира, один пешеход, два водителя велосипедов.

А в мае, к сожалению, в этот список добавился еще один ребенок, но в данном случае всё закончилось трагично. Мальчик 10 лет погиб в ДТП в Сиверском. На нерегулируемом пешеходном переходе его сбил мотоциклист. Снова сыграла свою роль безответственность взрослых. Дети – мальчик и девочка десяти лет – в нарушение правил катались на велосипедах одни по проезжей части. На подъезде к улице Военный городок дорога идет вдоль железнодорожного пути – к переезду, и в тот момент переезд был закрыт, скопились машины, образовалась пробка. Дети переезжали проезжую часть, пересекая эту автомобильную пробку, а встречная полоса была свободна. И когда шлагбаум открыли, из-за переезда на прямой участок дороги вылетел мотоцикл – большой, серьезный, с литровым двигателем, под управлением взрослого мужчины. Дети не ожидали его появления – они ехали, не спешиваясь, по «зебре», и мотоциклист, не сбавляя скорости перед пешеходным переходом, на полном ходу сбил мальчика. Ребенок погиб на месте, водитель мотоцикла въехал в опору линии электропередач и тоже насмерть.

- Александр Анатольевич, напомните, до какого возраста детям нельзя ездить на велосипеде по проезжей части без сопровождения взрослых?

- Я настоятельно рекомендую родителям ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге. Выезжать на проезжую часть на велосипеде без сопровождения взрослых до 14 лет запрещено.

Июнь тоже начался с ДТП с участием юного велосипедиста. Седьмого числа в районе Березнево, на третьем километре автодороги Елизаветино – Фьюнатово, неизвестный водитель сбил 13-летнего подростка на электровелосипеде. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался по главной дороге со стороны Елизаветино в направлении Фьюнатово. Столкновение с велосипедистом произошло на нерегулируемом перекрестке: ребенок выехал со второстепенной дороги, справа. После аварии машина съехала в кювет, а водитель сбежал с места происшествия. Ребенка с тяжелыми травмами забрала скорая, его поместили в реанимацию. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии, водитель в розыске.

- Подростки на мототранспорте попадаются?

- Больная тема у нас – это питбайки. Транспортные средства, которые вообще не должны перемещаться по дорогам общего пользования. Здесь мы тоже активно работаем, поскольку имеют место такие дорожно-транспортные происшествия, но, если бы и не имели, профилактика всегда должна присутствовать. Что характерно: в конце учебного года мы ходили на родительские собрания, посетили много школ, провели беседы – мы пытались сработать на опережение по поводу мототранспорта, всех предупредили и пригрозили. И что? Пришло лето, начались каникулы – подростки принялись кататься.

Контролировать гласно, опять же, с помощью патрульных машин бесполезно. Мы сейчас получили в свое распоряжение два мотоцикла и начали контрольные выезды. Буквально вчера инспекторы выехали и задержали подростка 14 лет… на мотоцикле. Даже не на питбайке. Естественно, мальчик был без прав.

Напомню, с 16 лет можно учиться вождению и сдавать на права категории А1 – на мототранспорт с мотором объемом до 125 кубических сантиметров.

Но главный бич лета – это, конечно, питбайки, которые считаются спортинвентарем, не подлежат регистрации и могут перемещаться только на специально оборудованных площадках либо на закрытых территориях, но никак не на дорогах общего пользования.

- Какое наказание ждет таких нарушителей? Их же нельзя лишить прав – за неимением таковых, и питбайк на штрафстоянку не поставишь?

- Мы на школьных собраниях предупредили родителей, что меры будут применяться жесточайшие. К транспортным средствам, которые нам попадаются на дорогах общего пользования, применяются правила дорожного движения Российской Федерации. В соответствии с пунктом 2.1.1 они должны иметь свидетельство о регистрации, то есть документ. Незарегистрированные транспортные средства на дороги общего пользования выезжать не имеют права, поэтому мы задерживаем их безвозвратно. Прийти забрать свой питбайк не получится.

- То есть фактически нарушителей бьют рублем: за катание ребенка по шоссе они лишаются дорогостоящего питбайка?

- Да, но, к несчастью, встречаются и такие родители, которые учат своего ребенка так: «Сынок, ты, когда ГАИ увидишь, не останавливайся – газу, газу давай! Быстренько – раз, и уйдешь». Есть такие случаи, они зафиксированы официально, и это большая глупость со стороны родителей. Это люди, которые хотят убить своего ребенка. Таких родителей мы, конечно, без внимания не оставляем. Проводим с ними профилактические беседы, объясняем, что всё это может привести к трагедии.

Кроме того, мы реагируем на обращения граждан (а их сейчас достаточно) из тех населенным пунктов, где подростки хулиганят, нарушают общественное спокойствие – гоняют на мототехнике. Мы приезжаем – также негласно, на машинах без раскраски

и задерживаем таких подростков, со всеми вытекающими в дальнейшем последствиями. И, помимо того что при повторном нарушении ребенок ставится на учет в отделении по делам несовершеннолетних, еще и родитель привлекается к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

А с 16 лет подросток, катающийся без прав на мотоцикле, уже подлежит административной ответственности, и мы его привлекаем по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ со штрафом от 5000 до 15000 рублей. Родитель в данном случае тоже несет ответственность – за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав. И у нас практически все родители таких ребят привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ – со штрафом 30 тысяч рублей.

Поэтому пусть родители, прежде чем совершать такие глупости, подумают хорошо и ограничат своих детей в передвижении на мототранспортных средствах. Произойти может всё, что угодно: подросток может не только пострадать сам, но и стать причиной травм других участников дорожного движения, и развлечение дорого обойдется.

Беседовала Екатерина Дзюба