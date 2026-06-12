Ленинградские спортсмены – на Первенстве Северо-Запада
В Санкт-Петербурге с 5 по 7 июня прошли Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике.
В состав сборной Ленинградской области вошли 66 спортсменов в четырех возрастных группах.
В младшей категории (до 16 лет) команда Ленинградской области одержала уверенную победу в общем зачете, набрав 550 очков.
В категории до 18 лет сборная Ленинградской области также показала высокий уровень результатов и одержала победу с 479 очками.
В категории юниоров (до 20 лет) команда нашего региона заняла второе место в общем зачете, набрав 286 очков.
В общей сложности спортсмены Ленинградской области завоевали 18 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых наград!
Семь медалей на счету воспитанников Коммунарской спортивной школы. По итогам соревнований:
- Анжелика Вересова завоевала 1 место в беге на 100 м с барьерами и установила рекорд Ленинградской области!
- Ярослав Гренадеров завоевал 2 место в беге на 300 м с барьерами и 2 место в эстафете 4х100 м.
- Ярослав Антипов занял 2 место в прыжке в длину.
- Ростислав Гренадеров занял 2 место в эстафете 4х100 м.
- Дмитрий Клементьев занял 3 место в прыжках в длину.
- Валерия Гарилевич заняла 3 место в эстафете 4х100 м.
- Виталий Болотин занял 4 место в беге на 100 м и выполнил норматив 1 взрослого разряда!
Поздравляем спортсменов и тренеров – М.М. Никитину и В.Н. Сергачева – с успешным выступлением!
Воспитанник Гатчинской спортивной школы № 1 Максим Соколов занял первое место в толкании ядра и обновил рекорд Ленинградской области. На счету Максима еще одно золото – в метании диска: результат – 50,00 м, новое личное достижение.
Поздравляем Максима и его тренера Вячеслава Семенова с великолепными достижениями!
Среди победителей Первенства СЗФО в своих возрастных категориях – еще два воспитанника Гатчинской спортивной школы № 1:
- Ангелина Бардышева – в толкании ядра;
- Андрей Федотов – в прыжке с шестом.
Также два личных рекорда установила Анастасия Григорьева – в толкании ядра и метании диска.