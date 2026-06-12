Ленинградские спортсмены – на Первенстве Северо-Запада

В состав сборной Ленинградской области вошли 66 спортсменов в четырех возрастных группах.

В младшей категории (до 16 лет) команда Ленинградской области одержала уверенную победу в общем зачете, набрав 550 очков.

В категории до 18 лет сборная Ленинградской области также показала высокий уровень результатов и одержала победу с 479 очками.

В категории юниоров (до 20 лет) команда нашего региона заняла второе место в общем зачете, набрав 286 очков.

В общей сложности спортсмены Ленинградской области завоевали 18 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых наград!

Семь медалей на счету воспитанников Коммунарской спортивной школы. По итогам соревнований:

- Анжелика Вересова завоевала 1 место в беге на 100 м с барьерами и установила рекорд Ленинградской области!

- Ярослав Гренадеров завоевал 2 место в беге на 300 м с барьерами и 2 место в эстафете 4х100 м.

- Ярослав Антипов занял 2 место в прыжке в длину.

- Ростислав Гренадеров занял 2 место в эстафете 4х100 м.

- Дмитрий Клементьев занял 3 место в прыжках в длину.

- Валерия Гарилевич заняла 3 место в эстафете 4х100 м.

- Виталий Болотин занял 4 место в беге на 100 м и выполнил норматив 1 взрослого разряда!

Поздравляем спортсменов и тренеров – М.М. Никитину и В.Н. Сергачева – с успешным выступлением!

Воспитанник Гатчинской спортивной школы № 1 Максим Соколов занял первое место в толкании ядра и обновил рекорд Ленинградской области. На счету Максима еще одно золото – в метании диска: результат – 50,00 м, новое личное достижение.

Поздравляем Максима и его тренера Вячеслава Семенова с великолепными достижениями!

Среди победителей Первенства СЗФО в своих возрастных категориях – еще два воспитанника Гатчинской спортивной школы № 1:

- Ангелина Бардышева – в толкании ядра;

- Андрей Федотов – в прыжке с шестом.

Также два личных рекорда установила Анастасия Григорьева – в толкании ядра и метании диска.