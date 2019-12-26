Это так «по-шварцевски»!

Он не давал, и сейчас не дает нам забыть о том, как важно и нужно, несмотря на всяческие жизненные трудности, невзгоды, перипетии, сохранить Богом данную нам всем способность верить в людей, сострадать, любить, заботиться не только о себе, но и помогать другим. И, конечно же, он дорог нам своей удивительно грустной, светлой, волнующей Музыкой. Всё это и объединяет нас всех, живущих в этих благословенных местах. И в какой бы точке земного шара мы не оказались, мы чувствуем объединяющую магию его прекрасной музыки.

Приятно сознавать, что и люди, представляющие администрацию Гатчинского района, не только понимают значимость личности Исаака Шварца, ценят его вклад в мировое искусство, но и на деле доказывают свое отношение к Маэстро Шварцу, делая всё, чтобы сохранить память о нём.

В 2010 году имя великого композитора было присвоено Сиверской детской школе искусств. Это стало стимулом для изменений к лучшему – руководство школы стремится, чтобы и внешним видом, и своим внутренним содержанием школа была достойна этого дорогого для нас имени.

В 2011 году при поддержке администрации Гатчинского района в Сиверской, в доме, где Исаак Шварц прожил последние 45 лет своей жизни, открылся Мемориальный дом-музей. С тех пор этот небольшой заповедный уголок стал очень посещаемым местом на гатчинской земле и любимым. Его директором стала неутомимая Антонина Владимировна Нагорная-Шварц, вдова композитора.

В 2015 году Законодательное собрание Ленинградской области приняло решение о внесении в календарь памятных дат Ленинградской области дня рождения композитора Исаака Шварца - 13 мая.

Но особенно большую работу по увековечиванию памяти И.И. Шварца проводит Антонина Владимировна. Она не только директор музея, но и в одном лице заведующая хозяйством, дизайнер, организатор. Концерты, вечера памяти, выставки, встречи с земляками, нотные сборники, музыкальные диски и книги… Да разве все перечислишь!

Время показало, что музею тесно в рамках небольшого деревянного домика. И тогда, три года назад, Антонина Владимировна задумала новый замечательный проект – построить по соседству с домом-музеем концертно-выставочный зал имени Исаака Шварца. При поддержке администрации Гатчинского района, с помощью спонсоров, был приобретен соседний земельный участок, и, как говорится, закипела работа!

Гатчинский муниципальный район профинансировал проектирование и строительство зала в полном объеме. Проектировала здание команда молодых архитекторов из Санкт-Петербурга – Юлия Фомина, Алексей Беляев и Константин Сорокин (ООО «НТЦ «Северо-Запад Проект»), строила - компания из Санкт-Петербурга – ООО «Научно-Технический Центр «Северо-Запад Инжиниринг», генеральный директор Илья Сорокин.

Когда Антонина Владимировна представляла архитектурно- строительную группу, все были приятно удивлены, насколько эти люди молоды! Мы ведь привыкли, что такое ответственное дело поручают солидным и авторитетным, с уже известным именем, специалистам. Но как же приятно сознавать, что наша молодежь такая талантливая, что на нее можно положиться и решать вместе серьезные, исторические, глобальные вопросы!

И вот, 27 октября 2019 года, состоялось долгожданное, красивое, я бы сказала, историческое, событие – открытие концертно-выставочного зала имени Исаака Шварца в Сиверской! Такого в нашей Сиверской, не было более сорока лет! Поразительно, как быстро удалось Антонине Владимировне и ее друзьям-единомышленникам воплотить в жизнь этот проект, и какой получился светлый, нарядный и в то же время скромный, но стильный новый культурный центр! В интерьере зала все продумано, гармонично с домом-музеем! Казалось, что работала классная команда стилистов: шторы, стулья, букеты, и даже шарфик Антонины Владимировны - все было в тон, приятно оживляло и радовало, несмотря на дождик осенний, проливной, нескончаемый...

Удивительно: не было заранее приготовленных билетов, т.е. их не было вообще. Это так «по-шварцевски»!... Поразительно! Все, кто хотел и смог, узнав об этом долгожданном событии, чувствовали себя желанными гостями (и это тоже «по-шварцевски»!) в этом новом прекрасном «храме» искусств. Гости приехали даже с маленькими детьми на руках, из Петербурга, в дождливую погоду, на общественном транспорте… Собравшиеся, затаив дыхание, с приятным волнением и благодарностью вошли в приветливо распахнутые двери. По традиции, перерезали ленточку и пригласили всех в зал, на выставку юных художников Сиверской детской школы искусств имени Исаака Шварца.

Торжественную часть праздника вела сама Антонина Владимировна, вела достойно и скромно (опять-таки, «по-шварцевски»!), предоставляя слово гостям – представителям Сиверской администрации и администрации Гатчинского района, жителям Сиверской.

Как сказала Антонина Владимировна, открытие зала - это прекрасный повод сказать спасибо людям, которые на протяжении восьми лет поддерживали и реально помогали ей в осуществлении её начинаний. Первый в этом «списке» - Александр Петрович Худилайнен. Напомню, в то время, когда у Антонины Владимировны возникла идея создания мемориального дома-музея Исаака Шварца, Александр Петрович был главой администрации нашего района, и он сделал всё для того, чтобы музей существовал. Более того, он как бы передал «эстафетную палочку» доброго отношения к Исааку Иосифовичу и к музею своей преемнице на посту главы администрации Гатчинского района Елене Викторовне Любушкиной, которая, приняв эту «эстафетную палочку», достойно несла ее на протяжении последних восьми лет буквально до октября нынешнего года. Спасибо, Александр Петрович, спасибо, Елена Викторовна!

В культурной программе звучали произведения Исаака Иосифовича в исполнении гостей из Москвы и Санкт-Петербурга, замечательных музыкантов – Заслуженного артиста России Алексея Гориболя (фортепиано), солистки Мариинского театра Натальи Евстафьевой (меццо-сопрано), солиста Михайловского театра Бориса Пинхасовича (баритон) и лауреата Международных конкурсов Павла Коновалова (фортепиано). Звучала музыка, слушатели, затаив дыхание, наслаждались, внимали светлым и волнующим звукам. Солисты и музыканты исполняли и очень знакомую, давно уже ставшую классикой, музыку любимого композитора, и музыку, редко звучащую. Исполняли вдохновенно, с огромной нежностью, поклонением, преклонением перед гением Исаака Шварца. Прекрасный концерт!

А со стены, с портрета, словно одобряя и благословляя всех собравшихся на этом празднике Музыки, на нас смотрели очень живые и мудрые глаза Исаака Иосифовича.

От всей души, от всего сердца хочется низко поклониться уважаемой Антонине Владимировне и всем тем, кто не только по должности, но и по велению сердца принял участие в этом замечательном проекте, создав еще одно место, где можно будет встретить близких по духу людей, где можно будет прикоснуться к Великому, Вечному...

P.S. Я любовалась, наслаждалась, радовалась, и как бы ниоткуда вспоминались строчки из «Песенки Минского»: «Жить, может быть, несладко, да вот не жить нельзя»...

Живет, уже десять лет живет в нашей памяти дорогой Исаак Иосифович. И так будет всегда! Вечная память Великому Маэстро…

Вновь осенний дождик плачет,

Но не грустно, а светло.

В новом зале звуки льются,

На душе от них тепло.

И Маэстро на портрете –

Всем до боли нам родной,

И от музыки волшебной

Мрак растает за стеной.

От мелодий белой ночи

Даже в сумерки светло,

И заглядывают ели

В освещенное окно.

Иван Радюкевич