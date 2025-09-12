В Ленобласти открыт новый участок федеральной трассы «Скандинавия»

Движение по обновленной «Скандинавии» запустили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и министр транспорта РФ Андрей Никитин в режиме видеосвязи. Министр поблагодарил губернатора, команду региона за эффективную совместную работу.

«Качественная, безопасная, шестиполосная «Скандинавия» — уже до 130-го километра. До обхода Выборга строителям осталось всего 4 километра. Благодарю президента России Владимира Путина за его решение о полной реконструкции трассы, которую раньше называли «дорогой смерти». Сейчас трафик в сторону Выборга достигает 30 тысяч машин в сутки. На обновленном участке трассы, который открыли сегодня с министром транспорта РФ Андреем Никитиным, выполнена двухуровневая развязка и два подземных перехода. Наглядная работа в Ленобласти национального проекта «Инфраструктура для жизни» действительно вызывает гордость за отечественные технологии в дорожном строительстве — компания ВАД по-хорошему задаёт уровень качества», — подчеркнул Александр Дрозденко.