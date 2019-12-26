Журавль в небе, Крыса — в руках: живой символ 2020 года

Если вы тоже захотели присоединиться к этой спонтанной акции, решив сделать необычный живой подарок своим близким, детям или друзьям, имейте ввиду: даже если всех крысок в магазинах разобрали к Новому году — в продаже есть и другие грызуны, не менее символичные, милые и дружелюбные.

Декоративные мышки и морские свинки, хомячки нескольких видов, песчанки и загадочные дегу — и это еще не весь список милых созданий, умеющих дарить радость и размягчать даже самые суровые сердца.

У домашних грызунов есть огромное преимущество перед многими другими домашними животными - не требуют особых хлопот и материальных затрат. Часто для детей именно белая мышка или забавный крысенок становятся не только первыми питомцами, но и лучшими друзьями. К тому же, ухаживая за этими неприхотливыми животными, ребенок учится любить природу практически, готовясь к более серьезным правилам обращения с ней.

Хомячки, мышки, морские свинки не занимают слишком много места в квартире, не наводят беспорядок, с ними не нужно гулять, но при этом они весьма смышленые и быстро привязываются к своим хозяевам. Уход за ним максимально прост. Потребуется лишь время от времени чистить клетку, баловать зверька игрушками и общаться с ним, чтобы не заскучал.

Общие правила для содержания грызунов просты: всем им необходимы корм, вода, комфортное место проживания и внимание хозяина, но у каждого вида есть свои особенности и предпочтения.

Крысы

Декоративные крысы – самые умные и интеллигентные из всех видов домашних грызунов. Крысы очень общительны, но не всегда уживаются со своими сородичами. Зато они легко идут на контакт с человеком, быстро становясь ему верными друзьями.

Клетка для крысы должна быть просторной. Это подвижные и любознательные животные, поэтому в ней стоит разместить всевозможные лесенки, веревочки, гамаки. Нельзя ставить клетку на сквозняке, потому что грызуны часто болеют простудными заболеваниями. Время от времени питомца можно выпускать погулять. Крысы — очень чистоплотные животные. Они почти не пахнут, если, конечно, клетка, в которой они содержатся, регулярно чистится.

Крысы всеядны и употребляют пищу животного и растительного происхождения. Помимо основной пищи — зерновой смеси для крыс, зверькам можно давать вареные куриные кости, хурму, огурцы, морковь, яблоки.

К сожалению, это одни из самых недолгоживущих домашних питомцев: их век — всего 2,5-3 года.

Мыши

Декоративные мышки — самые миниатюрные из всех видов домашних грызунов. Обычно в магазинах можно увидеть зверьков белого окраса, но бывают и цветные. Декоративные мыши любят жить группами. Для комфортного содержания стоит брать однополых животных, лучше самок, поскольку самцы часто ведут себя агрессивно.

Обычно мыши ведут ночной образ жизни. Эти грызуны быстро адаптируются к новым условиям проживания, неприхотливы в содержании и уходе. Они быстро привыкают к владельцам и даже различают их по запаху, охотно забираясь на руки. Но будьте осторожны — мыши любят убегать и прятаться при первой же возможности!

Содержать мышей следует в клетке из металла, потому что жилище из дерева они прогрызают. Клетку обустраивают различными игрушками – лесенками, ветками, горшками, кольцами для бега. Следует помнить, что как бы тщательно вы ни ухаживали за своей любимицей, полностью избавиться от характерного запаха не удастся.

Кормить грызунов следует зерновой смесью для декоративных мышей, кукурузой, ячменем, овсом. У мышей очень высокий обмен веществ, поэтому нужно постоянно следить за наполненностью кормушки. Чтобы избежать проблем с зубами, их рекомендуется снабжать веточками плодовых деревьев, о которые они будут стачивать резцы.

Продолжительность жизни мышей – от 2 до 5 лет.

Морские свинки

Морская свинка рекомендуется как идеальное первое животное для ребенка. Она неприхотлива, привлекательна внешне, обладает добродушным характером и мирным темпераментом. Свинки способны привязываться к своему хозяину и радуются общению с ним. Приручая животное, берите его почаще на руки, и скоро оно сможет различать малейшие нюансы вашего настроения.

Морскую свинку можно спокойно оставлять одну на целый день, при условии, конечно, что корма и воды у нее вдоволь. При этом свинка — стадное животное, и чтобы она не скучала в одиночестве, рекомендуется взять сразу пару однополых особей. Не стоит подселять к свинкам хомячков и крыс — они будут обижать это миролюбивое животное.

Обычно морских свинок содержат в просторных металлических клетках с пластиковым глубоким поддоном. Взрослый самец свинки весит 800-1500 г, а самка — 600-1200 г. Поэтому и клетка для морской свинки должна быть соответствующей: на одно животное — 30 х 40 см по площади дна. Дно клетки заполняют опилками, древесными гранулами, сеном. Домики и лабиринты морским свинкам не рекомендуются — это усложнит контакт с животным.

Из-за неправильного рациона морские свинки часто болеют и даже погибают. Свинки — вегетарианцы. В основном они питаются сеном, а остальную часть рациона составляют специальные зерновые смеси, свежие фрукты, овощи, травы. Еда у морских свинок должна лежать всегда!

При правильном уходе свинки живут 8–9 лет.

Песчанки

Песчанка идеально подходит для домашнего содержания в городской квартире. Зверек общителен, отличается сообразительностью и добрым нравом, легко приручается с раннего возраста, отлично уживается с другими своими сородичами. Размеры песчанки - от 5 до 20 см в длину. Зверька отличает хвост с кисточкой на конце и шубка песочного цвета. Встречаются, впрочем, и песчанки с другими оттенками шерсти.

Песчанок рекомендуется содержать компаниями, при этом лучше, если они будут однополыми. Эти зверьки легко приручаются и поддаются дрессировке. Песчанка неприхотлива и не требует для себя просторной клетки. Существенным аргументом в пользу этих животных является отсутствие неприятного запаха.

В клетке для песчанок нужно разместить беговое колесо и игрушки — эти зверьки очень активны. Песчанки постоянно что-то грызут или роют. В качестве подстилки для жилья используются опилки, сено, специальный наполнитель, толщина которого должна составлять не менее 10-15 см.

Рацион песчанок достаточно многообразен и включает в себя травы, пророщенное зерно, семена подсолнуха, бобовые, хлеб, свеклу, капусту, яблоки.

Песчанки живут 3-4 года.

Дегу

Дегу – маленькие зверьки, похожие на крысу или тушканчика. Среди других распространенных названий животного – чилийская белка и кустарниковая крыса. У дегу серая с желтым или коричневым оттенком шерсть и длинный хвост с кисточкой на конце.

Дегу легко приручаются, быстро начинают узнавать хозяина, агрессию проявляют редко, не пахнут. Хозяева этих животных утверждают, что они — самые разумные из всех грызунов.

Дегу любят жить в просторных клетках. В содержании неприхотливы, но очень активны, поэтому в вольере необходимо разместить разного рода домики, норки, лабиринты, беговое колесо. В клетке должны быть ванночка с мелким песком и крепкий брусок для стачивания зубов.

Рацион дегу включает себя сено, зерносмесь, зелень и свежие травы, листья, кору и ветки липы, груши, ивы, яблони, цветки и листья одуванчика и клевера, вяленые фрукты (груши, яблоки).

В неволе дегу живут 6-8 лет.

Шиншиллы

Шиншилла - зверек довольно крупный, в длину может достигать 50 см, из которых третью часть составляет хвост. Отличительная черта шиншиллы - мягкий, красивый и приятный на ощупь мех. Это пугливое и осторожное животное, ведущее ночной образ жизни.

По характеру шиншиллы очень ласковые и ручные. Зверек может укусить только в состоянии сильного испуга. Все шиншиллы разные, одним нравится, чтобы их ласкали, а другим не очень. Для того, чтобы добиться взаимопонимания со зверьком, нужно проявить терпение и настойчивость, с уважением относясь к особенностям его характера и поведения.

Шиншиллы нуждаются в особом внимании. Зверек должен находиться только в клетке, так как любой выход из нее для животного – большой стресс.

Жилище для шиншиллы должно быть просторным и удобным. Грызуны очень любят прыгать и лазать по прутьям, поэтому высокая клетка должна быть оборудована несколькими полками. Также в клетку устанавливают поилку, кормушку, домик, лаз, ветки и камни, камень для точки зубов. Для купания обязательно понадобится вулканическая пыль или мелкий песок.

Шиншиллы – травоядные животные. В домашних условиях их рацион состоит из сена, коры деревьев, злаков. Зверькам запрещено давать продукты в сыром виде. Листья, ветки, фрукты и ягоды должны быть высушены.

Продолжительность жизни шиншилл - около 20 лет.

Хомяки

Хомяк – один из самых популярных домашних грызунов. В природе насчитывается большое количество видов хомяков, но для домашнего содержания чаще берут сирийских и джунгарских. Эти зверьки контакты и игривы, но при неосторожном обращении могут больно укусить.

Хомяки — одиночки по натуре, не любят делить свою территорию с кем-то еще, поэтому проще заводить только одного либо купить сразу очень маленьких, чтобы они привыкали друг к другу. Хомячки - ночные животные, наиболее активны они по вечерам.

Хомяки считаются самыми неприхотливыми из всех домашних любимцев. Для содержания хомяка в домашних условиях достаточно приобрести небольшую прочную клетку, чистить ее не реже раза в неделю, поить и кормить два раза в день хорошим кормом. Хомяка можно кормить специальной зерновой смесью, свежими овощами, фруктами, зеленью, хлебом, молоком и творогом.

Средняя продолжительность жизни этого маленького грызуна составляет 2–3 года.

Подготовила Юлия Лысанюк