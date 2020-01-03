Гатчинцы вошли в ТОП-10 пловцов региона

В соревнованиях приняли
участие более 160 сильнейших пловцов Ленинградской области из Бокситогорского,
Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Подпорожского,
Приозерского, Тихвинского и Тосненского районов. За два дня чемпионата были
разыграны 32 индивидуальных комплекта наград и четыре командных в эстафетном
плавании 4х100 м в/ст и 4х100 м к/пл.
В неофициальном командном
зачете чемпионата победу одержала сборная Гатчинского района. На счету наших
спортсменов 32 медали - 14 золотых, семь серебряных и 11 бронзовых. Второе
место – у команды Волховского района, которая завоевала 26 наград (десять
золотых, 14 серебряных, две бронзовых). Тройку сильнейших команд замыкает
сборная Тосненского района, которая собрала 20 медалей (6 золотых, 5 серебряных
и 9 бронзовых).
В ТОП-10 результатов
чемпионата Ленинградской области (по версии очков FINA) вошли в том числе
гатчинские спортсмены. Среди мужчин на первом месте Егор Смирнов, четвертое
место занимает Никита Погорелко, Федор Кравчук и Илья Котиков заняли седьмое и
восьмое места соответственно.
Среди женщин лучшей стала
Мария Бендер. На третьем месте – Анастасия Петрушичева, на шестом месте – Майя
Галкина, на седьмом – Татьяна Максимова. Замыкает десятку лучших Марина
Шамрова.
По итогам прошедшего
чемпионата Ленинградской области была сформирована сборная команда региона для
участия в чемпионате и Первенстве Северо-Западного Федерального округа.
Соревнования пройдут в Сыктывкаре с 17 по 21 февраля.
Фото Евгении Махахуровой