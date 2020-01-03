Гатчинцы вошли в ТОП-10 пловцов региона

В соревнованиях приняли участие более 160 сильнейших пловцов Ленинградской области из Бокситогорского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Подпорожского, Приозерского, Тихвинского и Тосненского районов. За два дня чемпионата были разыграны 32 индивидуальных комплекта наград и четыре командных в эстафетном плавании 4х100 м в/ст и 4х100 м к/пл.

В неофициальном командном зачете чемпионата победу одержала сборная Гатчинского района. На счету наших спортсменов 32 медали - 14 золотых, семь серебряных и 11 бронзовых. Второе место – у команды Волховского района, которая завоевала 26 наград (десять золотых, 14 серебряных, две бронзовых). Тройку сильнейших команд замыкает сборная Тосненского района, которая собрала 20 медалей (6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых).

В ТОП-10 результатов чемпионата Ленинградской области (по версии очков FINA) вошли в том числе гатчинские спортсмены. Среди мужчин на первом месте Егор Смирнов, четвертое место занимает Никита Погорелко, Федор Кравчук и Илья Котиков заняли седьмое и восьмое места соответственно.

Среди женщин лучшей стала Мария Бендер. На третьем месте – Анастасия Петрушичева, на шестом месте – Майя Галкина, на седьмом – Татьяна Максимова. Замыкает десятку лучших Марина Шамрова.

По итогам прошедшего чемпионата Ленинградской области была сформирована сборная команда региона для участия в чемпионате и Первенстве Северо-Западного Федерального округа. Соревнования пройдут в Сыктывкаре с 17 по 21 февраля.

Фото Евгении Махахуровой