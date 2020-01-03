Пешеход погиб, велосипедист – в реанимации

23-го декабря, днем, в поселке Сиверский, во дворе на Вокзальной улице 26-летний водитель грузовой автомашины MAN, двигаясь задним ходом, не заметил попутно идущего пешехода и сбил его. Пострадавший – 87-летний житель Сиверского – скончался на месте до прибытия «скорой помощи».

Ранним утром 28-го числа на автодороге Стрельна – Кипень – Гатчина 61-летний водитель автомашины Hyundai Solaris сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении по краю проезжей части. На улице было темно и сыро, освещение отсутствовало, асфальт – мокрый. Ни на одежде велосипедиста, ни на самом велосипеде световозвращающих элементов не было. Водитель его не заметил или заметил слишком поздно. В результате наезда велосипедист – 45-летний житель Пудости – с диагнозом «сочетанная травма» в тяжелом состоянии был помещен в реанимацию.

По факту ДТП полиция проводит проверку.