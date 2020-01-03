Пешеход погиб, велосипедист – в реанимации

23-го декабря, днем, в
поселке Сиверский, во дворе на Вокзальной улице 26-летний водитель грузовой
автомашины MAN, двигаясь задним ходом, не заметил попутно идущего пешехода и
сбил его. Пострадавший – 87-летний житель Сиверского – скончался на месте до
прибытия «скорой помощи».
Ранним утром 28-го числа
на автодороге Стрельна – Кипень – Гатчина 61-летний водитель автомашины Hyundai
Solaris сбил велосипедиста, который ехал в попутном направлении по краю
проезжей части. На улице было темно и сыро, освещение отсутствовало, асфальт –
мокрый. Ни на одежде велосипедиста, ни на самом велосипеде световозвращающих
элементов не было. Водитель его не заметил или заметил слишком поздно. В
результате наезда велосипедист – 45-летний житель Пудости – с диагнозом
«сочетанная травма» в тяжелом состоянии был помещен в реанимацию.
По факту ДТП полиция проводит
проверку.